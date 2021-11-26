ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ - в христианском богословии термин, обозначающий превращение в таинстве Евхаристии хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы для причащения верующих.
Классическое учение о пресуществлении принадлежит католическому богослову Фоме Аквинскому и основывается на идущем от Аристотеля философском различении между субстанцией (сущностью) и акциденциями (свойствами) предмета/вещи. В момент пресуществления сущности хлеба и вина меняются, а физические свойства, воспринимаемые человеческими чувствами, остаются прежними, поэтому и после пресуществление Святые Дары выглядят и ощущаются как хлеб и вино. Такое понимание пресуществления было окончательно утверждено в Римско-католической церкви Тридентским собором (1545-1563 годы), который счёл термин «пресуществление» в связи с вызовами протестантской сакраментологии наиболее подходящим для описания таинства Евхаристии.
На греческом Востоке для обозначения происходящего в Евхаристии употреблялись различные термины, в том числе «μεταβολ&oxia;η» («изменение», «превращение», славянское «преложе́ние»), входящий в евхаристическую молитву святого Иоанна Златоуста, а также «μετουσίωσις» (аналог «transsubstantiatio»), не нашедший широкого распространения. Отцы Церкви, соглашаясь, что Святые Дары становятся подлинными Телом и Кровью Христа, не шли дальше этого «евхаристического реализма», утверждая таинственный характер Евхаристии, объяснение которой превышает человеческие возможности (в их трудах нет единого мнения о том, сохраняется ли «естество» хлеба и вина после их преложения). Поэтому вопрос о том, что именно происходит со Святыми Дарами в Евхаристии, не был предметом спора в эпоху Вселенских Соборов и не получил догматически обязательного решения. В православном богословии латинское учение о пресуществление утвердилось лишь в XVII веке в ходе полемики с протестантами, понимающими присутствие Христа в Святых Дарах преимущественно в символическом аспекте. При этом между православными богословами до сих пор отсутствует единство в отношении правомочности самого термина «пресуществление», его противники настаивают на употреблении терминов «преложение», «претворение».
Другое различие между католиками и православными связано с моментом пресуществления хлеба и вина во время литургии. Согласно католическому учению, пресуществление происходит после произнесения священником «установительных слов»: «Приими́те, яди́те…» и «Пи́йте от нея́ вси…»; согласно православному пониманию - позднее, после призывания на Святые Дары Святого Духа (эпиклеза). Ныне многие богословы согласны с тем, что хлеб и вино прелагаются в результате чтения евхаристической молитвы в целом, а точный момент преложения остаётся сокрытым и не должен увязываться с какой-то словесной формулой.