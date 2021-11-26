ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ - в хри­сти­ан­ском бо­го­сло­вии тер­мин, обо­зна­чаю­щий пре­вра­ще­ние в та­ин­ст­ве Ев­ха­ри­стии хле­ба и ви­на в Те­ло и Кровь Хри­сто­вы для при­ча­ще­ния ве­рую­щих.

Клас­сическое уче­ние о пресуществлении при­над­ле­жит ка­то­лическому бо­го­сло­ву Фо­ме Ак­вин­ско­му и ос­но­вы­ва­ет­ся на иду­щем от Ари­сто­те­ля фи­лософском раз­ли­че­нии ме­ж­ду суб­стан­ци­ей (сущ­но­стью) и ак­ци­ден­ция­ми (свой­ст­ва­ми) пред­ме­та/ве­щи. В мо­мент пресуществления сущ­но­сти хле­ба и ви­на ме­ня­ют­ся, а фи­зические свой­ст­ва, вос­при­ни­мае­мые че­ло­ве­че­ски­ми чув­ст­ва­ми, ос­та­ют­ся преж­ни­ми, по­это­му и по­сле пресуществление Свя­тые Да­ры вы­гля­дят и ощу­ща­ют­ся как хлеб и ви­но. Та­кое по­ни­ма­ние пресуществления бы­ло окон­чательно ут­верж­де­но в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви Тридентским собором (1545-1563 годы), который счёл тер­мин «пресуществление» в свя­зи с вы­зо­ва­ми про­те­стант­ской са­кра­мен­то­ло­гии наи­бо­лее под­хо­дя­щим для опи­са­ния та­ин­ст­ва Ев­ха­ри­стии.

На греческом Вос­то­ке для обо­значе­ния про­ис­хо­дя­ще­го в Ев­ха­ри­стии упот­реб­ля­лись различные тер­ми­ны, в том числе «μεταβολ&oxia;η» («из­ме­не­ние», «пре­вра­ще­ние», славянское «пре­ло­же́­ние»), вхо­дя­щий в ев­ха­ри­стическую мо­лит­ву святого Ио­ан­на Зла­то­ус­та, а так­же «μετουσίωσις» (ана­лог «transsubstan­tia­tio»), не на­шед­ший ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния. От­цы Церк­ви, со­гла­ша­ясь, что Свя­тые Да­ры ста­но­вят­ся под­лин­ными Те­лом и Кро­вью Хри­ста, не шли даль­ше это­го «ев­ха­ри­стического реа­лиз­ма», ут­вер­ждая та­ин­ст­вен­ный ха­рак­тер Ев­ха­ри­стии, объ­яс­не­ние ко­то­рой пре­вы­ша­ет че­ло­ве­че­ские воз­мож­но­сти (в их тру­дах нет еди­но­го мне­ния о том, со­хра­ня­ет­ся ли «ес­тест­во» хле­ба и ви­на по­сле их пре­ло­же­ния). По­это­му во­прос о том, что имен­но про­ис­хо­дит со Свя­ты­ми Да­ра­ми в Ев­ха­ри­стии , не был пред­ме­том спо­ра в эпо­ху Все­лен­ских Со­бо­ров и не по­лу­чил дог­ма­ти­че­ски обя­за­тель­но­го ре­ше­ния. В пра­во­слав­ном бо­го­сло­вии латинское уче­ние о пресуществление ут­вер­ди­лось лишь в XVII веке в хо­де по­ле­ми­ки с про­тес­тан­та­ми, по­ни­маю­щи­ми при­сут­ст­вие Хри­ста в Свя­тых Да­рах пре­имущественно в сим­во­лическом ас­пек­те. При этом ме­ж­ду пра­во­слав­ны­ми бо­го­сло­ва­ми до сих пор от­сут­ст­ву­ет един­ст­во в от­но­ше­нии пра­во­моч­но­сти са­мо­го тер­ми­на «пресуществление», его про­тив­ни­ки на­стаи­ва­ют на упот­реб­ле­нии тер­ми­нов «пре­ло­же­ние», «пре­тво­ре­ние».

Дру­гое раз­ли­чие ме­ж­ду ка­то­ли­ка­ми и пра­во­слав­ны­ми свя­за­но с мо­мен­том пресуществления хле­ба и ви­на во вре­мя ли­тур­гии. Со­глас­но ка­то­лическому уче­нию, пресуществление про­ис­хо­дит пос­ле про­из­не­се­ния свя­щен­ни­ком «ус­та­но­ви­тель­ных слов»: «При­ими́­те, яди́­те…» и «Пи́й­те от нея́ вси…»; со­глас­но пра­во­слав­но­му по­ни­ма­нию - позд­нее, по­сле при­зы­ва­ния на Свя­тые Да­ры Свя­то­го Ду­ха (эпи­кле­за). Ны­не многие бо­го­сло­вы со­глас­ны с тем, что хлеб и ви­но пре­ла­га­ют­ся в ре­зуль­та­те чте­ния ев­ха­ри­стической мо­лит­вы в це­лом, а точ­ный мо­мент пре­ло­же­ния ос­та­ёт­ся со­кры­тым и не дол­жен увя­зы­вать­ся с ка­кой-то сло­вес­ной фор­му­лой.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)