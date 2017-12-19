«Правило веры, образец кротости». Святой Николай Чудотворец 19 декабря (по н. ст.) православные чтят память святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, прозванного в народе угодником Божьим. Древние предания говорят, что святой Николай обладал ангелоподобным ликом, который сиял, как лицо пророка Моисея. Православные христиане называют угодника Божия «правилом веры и образом кротости». В биографии святого Николая Чудотворца сообщается, что, начиная свое архиерейское служение, святой Николай определил себе жить не ради своего спасения, а в первую очередь ради спасения других. Первое деяние Будущий угодник Божий родился в богатой знатной семье спустя 250 лет после рождения Христа, на окраине Византийской империи, в приморском городе Патаре в Ликии (ныне Турция). Позднее... На чтение: 2 минуты

19 декабря (по н. ст.) православные чтят память святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, прозванного в народе угодником Божьим. Древние предания говорят, что святой Николай обладал ангелоподобным ликом, который сиял, как лицо пророка Моисея. Православные христиане называют угодника Божия «правилом веры и образом кротости». В биографии святого Николая Чудотворца сообщается, что, начиная свое архиерейское служение, святой Николай определил себе жить не ради своего спасения, а в первую очередь ради спасения других.

Первое деяние

Будущий угодник Божий родился в богатой знатной семье спустя 250 лет после рождения Христа, на окраине Византийской империи, в приморском городе Патаре в Ликии (ныне Турция). Позднее его семья переехала в портовый город Миры, где Николай провел всю свою жизнь.

Первое деяние молодого Николая дало начало нескольким европейским и христианским традициям. Данте Алигьери в «Божественной комедии» упомянул это: некогда богатый сосед Николая разорился, а чтобы не умереть голодной смертью, принял ужасное решение – отдать трех своих дочерей в блудилище (публичный дом). Николай, который, судя по всему, рос с этими соседскими девочками, решил спасти их души. Имея хорошее наследство и чтобы остаться инкогнито, он бросил в окно соседу несколько мешочков с золотом. Будущий святой мог бы жениться на одной из дочерей и помочь всей семье, но уже тогда он определил для себя иной путь – путь монаха. Так пошла традиция дарить на Рождество подарки. А в западных странах имя рождественского деда, Санта-Клауса, как и его прообраз, произошли от святого Николая. Кстати, древние тексты сообщают о многих других благодеяниях молодого Николая, но без подробностей.

Избрание

С раннего возраста Николай изучал священные христианские тексты, ежедневно подолгу не покидал храма, молился и читал. Со временем молодой человек оказался столь умудрен в вопросах веры, что уподобился старцу. После смерти богоугодного епископа Иоанна место главы Мир Ликийских Церкви оказалось вакантно. После молитвы всего духовенства Мир Ликийских одному епископу явился во сне Господь, который сказал, что избрать предстоятелем нужно юношу по имени Николай, который первый утром зайдет в храм. Так и случилось.

Решив посвятить свое служение спасению других, Николай перестал скрывать свое благочестие, дабы быть примером для паствы, но не ради славы земной. Стоит отметить, что повседневный образ жизни святителя мало изменился. Он все так же продолжал носить простую скромную одежду, питался раз в сутки постной пищей. Двери молитвенника Николая всегда были открыты для людей, он смиренно выслушивал их просьбы, помогал.

Служение

Во времена правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана началось гонение на христиан. Святителя Николая, продолжавшего дерзновенно и открыто исповедовать веру во Христа, гонители бросили в темницу. С радостью страдания за Христа переносил архиепископ Мир Ликийских тюремные оковы, голод и жажду, помогая, как мог, другим узникам.

Когда выяснилось, что гонения не приносят должных результатов, император Максимиан издал эдикт, отменявший прежние указы, и освободил некоторых узников, в том числе святителя Николая. Окончательно гонения прекратились со вступлением на престол Восточной Римской империи Константина Великого. Это событие также позволило архиепископу Николаю начать уничтожение языческих капищ в Ликии и активно вести проповедь.

В эпоху жизни Николая Чудотворца, когда церковные догматы только вырабатывались, нередко происходили прения и расколы. Одним из самых серьезных расколов стал порожденный Арием, который утверждал иное понимание Святой Троицы. Это учение получило большое распространение, но благодаря святителю Николаю не было принято в Ликии, как и другие ереси.

На Вселенском Соборе 325 года, созванном в Никее по инициативе императора Константина, желавшего водворить мир в империи, наполнившейся ересями, святитель Николай якобы «заушил» (ударил) Ария. Однако этот сюжет довольно поздно появился в житии святого, в ранних текстах ничего подобного нет. Кроме того, некоторые исследователи вообще подвергают сомнению факт участия архиепископа Николая в первом Вселенском Соборе.

Николай Чудотворец упокоился около 340–350 годов. Он почитается христианами как главный покровитель мореплавателей. Более подробно о чудесах святого Николая угодника Божия рекомендуем читать в его житии и современных свидетельствах – так их много...