ПОКАЯНИЕ
ПОКАЯНИЕ - этическая и религиозная категория, означающая нравственное обновление, духовное обращение и связанные с ними очистительные обряды. Присутствует как в монотеизме, так и в язычестве; в авраамич. религиях (иудаизм, христианство, ислам) понимание П. близко, но не тождественно.
В христианстве покаяние (греческое μετ&oxia;ανοια , латинское paenitentia), 1) константа духовно-аскетической жизни верующего, подразумевающая подлинное раскаяние в грехах и внутреннее усилие, направленное на преображение личности с целью спасения. Понимание покаяния основано на текстах Нового Завета, в которых оно наряду с крещением представлено в качестве условия вхождения в Царство Небесное (Мф. 3:2; Мк. 1:15; Лк. 13:3, 15:7, 24:47; Деян. 17:30; 2 Кор. 7:9-10). Призыв к творению плодов покаяния (Мф. 3:8; Деян. 26:20) подразумевает радикальный экзистенциальный поворот в человеке, приведение всех помыслов и дел в согласие с Божественным законом и Божией волей. Сотериологическое значение покаяния состоит также в возможности преодоления разлада с Богом и Церковью, вызываемого совершаемыми человеком грехами (2 Кор. 12:21; 1 Ин. 1:9), так что покаяние именуется «вторым крещением». В православной традиции подчёркивается «терапевтический», исцеляющий природу человека характер покаяния, в западной традиции - его юридическое действие, разрешающее конфликт между Богом и грешником и восстанавливающее в падшем христианине крещальную благодать оправдания.
2) В православной, ориентальных (дохалкидонских) и католической церквах покаяние - одно из таинств. Осуществляется в особом церковном обряде, центральным моментом которого является исповедь.
В ранней христианской Церкви практиковалось публичное покаяние, была широко распространена исповедь у духовников-монахов. К середине XIII века таинство покаяния получило современные канонические формы: совершается исключительно епископом или пресвитером; возраст и состояние принимающего таинство определяются способностью к рассудочному мышлению (как правило, к покаянию приступают с 7-летнего возраста); чинопоследование покаяния состоит из молитвословий, выражающих осознание пагубности греха, отвращение от него и желание очиститься, и из личной исповеди перед священнослужителем, который затем совершает акт отпущения грехов. Исконно восточнохристианские элементы акта отпущения грехов имеют форму молитвы и носят обращённый к Богу депрекативный, просительный характер, выражая экклезиологическую суть таинства: «Примири и соедини его со святой Твоей Церковью во Христе Иисусе Господе нашем…»; «абсолюционная формула» зап. происхождения «Я прощаю и разрешаю тебя…» подчёркивает сакрально-правовую власть священника, полученную от Христа через апостольское преемство (ср.: Ин. 20:23; Мф. 18:18).
В соответствии с выработанной в схоластической сакраментологии схемой слова отпущения грехов, произносимые служителем таинства, являются «формой» покаяния, тогда как его «материей» считаются действия кающегося. В то же время католическое богословие XX века интегрировало раннехристианские представления об исцеляющем и примиряющем характере покаяния, что нашло отражение в реформированном после Ватиканского II собора ритуале таинства (1973).
С целью достижения полноты покаяния верующему в зависимости от его морального состояния могут быть даны дополнительные предписания главным образом в виде молитв, поста, дел милосердия, временного запрета на участие в некоторых таинствах - епитимия, понимаемая в православии как способствующее духовному исцелению средство, или сатисфакция, выступающая в католицизме скорее как юридическая категория удовлетворения за проступки, поскольку в соответствии с принципом божественной справедливости всякий грех неминуемо влечёт за собой наказание. В католицизме покаявшиеся, но не принёсшие вовремя удовлетворения могут получить освобождение от кары через папскую индульгенцию или посмертно через муки души в чистилище, ввиду того что после смерти покаяние невозможно (ср.: Гал. 6:7). Православное каноническое право рассматривает таинство покаяния как одно из условий и средств присоединения к православию христиан из других конфессий.
В эпоху Реформации сакраментальный статус покаяния был поставлен под сомнение, поскольку оно, в отличие от крещения и Евхаристии, не может быть отнесено к так называемым таинствам Евангелия. Поэтому в протестантизме покаяние понимается в первую очередь как постоянное стремление к внутреннему обновлению человека и укреплению веры в принесённое Христом прощение грехов, а практикуемые в некоторых протестантских общинах различные формы покаянного обряда призваны этому действенно способствовать.
В иудаизме и исламе неверующие и грешники призываются к покаянию [древне-еврейское тешува (на современном иврите - тшува), арабское тауба], в котором видится возвращение к единому Богу после отпадения от Него. Пророки признавали покаяние условием как индивидуального обращения, так и спасения всей общины. С покаянием связан один из важнейших праздников иудаизма - Йом киппур. В исламе покаяние основывается на учении о милосердии Аллаха и составляет индивидуальную обязанность верующего (фард аль-айн). Оно неотделимо от веры и добрых дел, в том числе очистительной милостыни (закят). В суфизме покаяние считается первой «стоянкой» (макам) на пути мистика к постижению Бога.