ОГЛАШЕННЫЕ

ОГЛАШЕННЫЕ - ка­те­ху­ме­ны (греч. ϰατη- χόυμενοι - по­учае­мые, обу­чае­мые; лат. audientes - слу­шаю­щие или auditores - слу­ша­те­ли), не­кре­щё­ные ли­ца, вы­ра­зив­шие же­ла­ние стать хри­стиа­на­ми и ус­лов­но при­ня­тые в хри­сти­ан­скую об­щи­ну для под­го­тов­ки к при­ня­тию та­ин­ст­ва кре­ще­ния .

Оглашенные су­ще­ст­во­ва­ли в древ­ней Церк­ви (II-V века; тер­мин «Оглашенные» впер­вые встре­ча­ет­ся у Кли­мен­та Алек­сан­д­рий­ско­го и Тер­тул­лиа­на). Они долж­ны бы­ли изу­чать Свя­щен­ное Пи­са­ние, со­вер­шать де­ла ми­ло­сер­дия (раз­да­ча ми­ло­сты­ни, по­мощь боль­ным), со­блю­дать по­сты. Мог­ли при­сут­ст­во­вать при бо­го­слу­же­ни­ях (за ис­клю­че­ни­ем ли­тур­гии вер­ных, пе­ред на­ча­лом ко­то­рой обя­за­ны бы­ли по­ки­нуть храм); для них так­же со­вер­ша­лись специальные об­ря­ды (воз­ло­же­ние рук епи­ско­па и др.). Умер­шие до при­ня­тия кре­ще­ния оглашенные по­гре­ба­лись на­рав­не с хри­стиа­на­ми. В сред­ние ве­ка ин­сти­тут оглашенных ис­чез в свя­зи с по­все­ме­ст­ным рас­про­стра­не­ни­ем прак­ти­ки кре­ще­ния мла­ден­цев; воз­ро­ж­дён в современной Рим­ско-ка­то­лической церк­ви в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра. Смотри так­же Ка­те­хи­за­ция.

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