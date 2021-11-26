ЕРЕСЬ

Тер­мин, ис­поль­зуе­мый:

1) ан­тич­ны­ми пи­са­те­ля­ми при­ме­ни­тель­но к различным фи­лософским те­че­ни­ям, к шко­лам фи­ло­со­фов и ри­то­ров; к со­пер­ни­чав­шим городским пар­ти­ям [Секст Эм­пи­рик на­зы­ва­ет «Е.» ми­ро­воз­зре­ние («Три кни­ги Пир­ро­вых по­ло­же­ний», кн. 1, 16–2, 17–1)];

2) в но­во­за­вет­ных тек­стах для обо­зна­че­ния ре­лиг. груп­пи­ро­вок, су­ще­ст­во­вав­ших в 1–2 вв. [«сад­ду­кей­ская ересь» (Де­ян. 5:17), «фа­ри­сей­ская ересь» (Де­ян. 15:5), «на­зо­рей­ская ересь» (Де­ян. 24:5)];

3) в ран­ней пат­ри­сти­ке для обо­зна­че­ния уче­ния, в т. ч. и ор­то­док­саль­но­го [«ка­фо­ли­че­ская ересь», т. е. уче­ние ка­фо­ли­че­ской Церк­ви (Ев­се­вий Ке­са­рий­ский. Цер­ков­ная ис­то­рия, кн. 10, 5, 21)];

4) в ис­то­рии хри­сти­ан­ст­ва – для обо­зна­че­ния лож­но­го уче­ния, ис­ка­жаю­ще­го док­три­наль­ные ос­но­вы хри­сти­ан­ской ве­ры.

На За­па­де си­но­ни­мом сло­ва «Е.» вплоть до Но­во­го вре­ме­ни яв­ля­лось сло­во «сек­та». Впо­след­ст­вии эти тер­ми­ны бы­ли раз­ве­де­ны; тер­мин «сек­та» ис­поль­зо­вал­ся для обо­зна­че­ния обо­со­бив­шей­ся ре­лиг. об­щи­ны или ор­га­ни­за­ции, в то вре­мя как за тер­ми­ном «Е.» со­хра­ни­лось его преж­нее зна­че­ние не­ор­то­док­саль­но­го уче­ния. В рус. бо­го­слов­ской лит-ре, в 16–18 вв. ис­пы­тав­шей зап. ино­слав­ное влия­ние, сло­ва «Е.» и «сек­та», как пра­ви­ло, упот­реб­ля­лись как си­но­ни­мы (вплоть до нач. 20 в.), в то вре­мя как в слав. и рус. биб­лей­ских пе­ре­во­дах и в рус. пе­ре­во­де тво­ре­ний вос­точ­ных от­цов Церк­ви тер­мин «сек­та» от­сут­ст­ву­ет.

Ере­сио­ло­ги, по­свя­щаю­щие свои на­уч. тру­ды изу­че­нию Е., стал­ки­ва­ют­ся в сво­их ис­сле­до­ва­ни­ях с мно­го­числ. труд­но­стя­ми: пре­ж­де все­го с боль­шим ко­ли­че­ст­вом и раз­но­об­ра­зи­ем Е. (к 8 в. их бы­ло уже ок. 100), а так­же и с не­по­сто­ян­ст­вом ере­тич. уче­ний. Ин­тен­сив­ный ге­не­зис ере­тич. идей не­ред­ко при­во­дит к раз­но­гла­си­ям в опи­са­нии од­них и тех же Е. Напр., гно­стич. сис­те­ма Ва­лен­ти­на (см. Гно­сти­цизм), пре­тер­пев­шая мно­го­числ. из­ме­не­ния сре­ди его по­сле­до­ва­те­лей, из­ло­же­на Ип­по­ли­том Рим­ским ина­че, чем Ири­не­ем Ли­он­ским и Кли­мен­том Алек­сан­д­рий­ским. Др. осо­бен­ность ере­тич. уче­ний, за­труд­няю­щая их по­ни­ма­ние, за­клю­ча­ет­ся в са­мом ха­рак­те­ре этих уче­ний, мно­гие из ко­то­рых яв­ля­ют­ся эзо­те­ри­че­ски­ми. Так, в гно­сти­че­ских Е., где ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло де­ле­ние лю­дей на «ду­хов­ных», «ду­шев­ных» и «плот­ских», под­лин­ное зна­ние (гно­зис) бы­ло дос­туп­но толь­ко по­свя­щён­ным. Ос­таль­ные же, т. е. «ду­шев­ные» и «плот­ские», пре­бы­ва­ли в не­ве­де­нии о Бо­ге, ми­ре и че­ло­ве­ке. И хо­тя гно­сти­цизм как ре­лиг.-фи­лос. уче­ние к 5 в. поч­ти ис­че­за­ет, его эзо­те­рич. тра­ди­ция тай­но­го зна­ния на­шла про­дол­же­ние в ма­ни­хей­ст­ве, в не­ко­то­рых ср.-век. Е. (пав­ли­киа­не, бо­го­ми­лы, ка­та­ры), а так­же в ок­культ­ных уче­ни­ях Но­во­го вре­ме­ни . Уго­лов­ные пре­сле­до­ва­ния ере­ти­ков в Ви­зан­тии и в др. хри­сти­ан­ских стра­нах при­ве­ли к поч­ти пол­но­му унич­то­же­нию их ве­ро­учи­тель­ной ли­те­ра­ту­ры.

Е. воз­ник­ли в Рим. им­пе­рии поч­ти од­но­вре­мен­но с по­яв­ле­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва. Про­тив них вы­сту­па­ют апо­сто­лы, пре­дос­те­ре­гая хри­сти­ан от «пус­то­го оболь­ще­ния» (Кол. 2:8). От гно­сти­че­ских Е. су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­ют­ся Е., поя­вив­шие­ся в Ви­зан­тии в пе­ри­од Все­лен­ских со­бо­ров. Ес­ли пер­вые, как пра­ви­ло, вклю­ча­ли в се­бя це­лые ми­ро­воз­зренч. сис­те­мы, но­сив­шие ре­лиг.-фи­лос. ха­рак­тер, то Е. со­бор­но­го пе­рио­да ис­ка­жа­ли ка­кой-ли­бо оп­ре­де­лён­ный дог­мат хри­сти­ан­ст­ва. Так, в ари­ан­ст­ве не при­зна­ва­лась Бо­гом 2-я Ипо­стась Св. Трои­цы; не­сто­ри­ан­ст­во учи­ло лишь о бла­го­дат­ном со­еди­не­нии в Ии­су­се Хри­сте Бо­же­ст­вен­ной и че­ло­ве­че­ской при­ро­ды; край­нее мо­но­фи­зит­ст­во до­пус­ка­ло по­гло­ще­ние че­ло­ве­че­ской при­ро­ды Хри­ста при­ро­дой Бо­же­ст­вен­ной, в то вре­мя как в мо­но­фи­зит­ст­ве уме­рен­ном ут­верж­да­лась слож­ная при­ро­да Хри­ста; мо­но­фе­лит­ст­во при­зна­ва­ло в Ии­су­се Хри­сте толь­ко Бо­же­ст­вен­ную во­лю и не до­пус­ка­ло на­ли­чия в Нём че­ло­ве­че­ской сво­бо­ды вы­бо­ра; ико­но­бор­че­ст­во не при­зна­ва­ло воз­мож­но­сти изо­бра­же­ния Бо­же­ст­ва на ико­не. В 8 в. в Ви­зан­тии за­ро­ж­да­ет­ся пав­ли­ки­ан­ст­во, а в 10 в. – бо­го­миль­ст­во. Идей­ны­ми кор­ня­ми этих Е., су­ще­ст­во­вав­ших око­ло трёх сто­ле­тий, яв­ля­ет­ся ма­ни­хей­ст­во – дуа­ли­сти­че­ская гно­сти­че­ская сис­те­ма, сфор­ми­ро­вав­шая­ся в Рим. им­пе­рии в 3 в. На про­тя­же­нии 14 в. в ви­зант. Церк­ви ве­дёт­ся борь­ба с Е., ис­ка­жав­шей дог­ма­тич. уче­ние о не­твар­ных Бо­же­ст­вен­ных энер­ги­ях, име­нуе­мое так­же уче­ни­ем о Бо­же­ст­вен­ной бла­го­да­ти.

В Зап. Ев­ро­пе в 5 в. по­яв­ля­ет­ся пе­ла­ги­ан­ская Е., от­ри­цав­шая по­вре­ж­дён­ность че­ло­ве­че­ско­го ро­да гре­хом пра­ро­ди­те­лей (см. Пе­ла­ги­ан­ст­во). Са­мым ак­тив­ным бор­цом про­тив неё был блж. Ав­гу­стин. Сре­ди «за­пад­ных» Е. ран­не­го и клас­сич. Сред­не­ве­ко­вья наи­бо­лее из­вест­ны­ми бы­ли: уче­ние мо­на­ха Гот­шаль­ка о «двой­ном пре­до­пре­де­ле­нии» – од­них к спа­се­нию, а дру­гих – к веч­ной по­ги­бе­ли (9 в.); дуа­ли­стич. уче­ние аль­би­гой­цев и ка­та­ров, при­зна­вав­ших из­на­чаль­ное су­ще­ст­во­ва­ние до­б­ра и зла и мис­тич. те­че­ние ио­а­хи­ми­тов, ожи­дав­ших но­вую ми­ро­вую эру Св. Ду­ха (12–13 вв.); дви­же­ния валь­ден­сов, про­по­ве­дав­ших воз­врат к пер­во­на­чаль­ной апо­столь­ской чис­то­те ве­ры и жиз­ни (12–15 вв.), гу­си­тов (см. Гу­сит­ское дви­же­ние) и др.

Пер­вым ере­тич. те­че­ни­ем на Ру­си не­об­хо­ди­мо при­знать стри­голь­ни­ков, пол­но­стью по­рвав­ших с пра­во­слав­ной цер­ко­вью, от­вер­гав­ших или ис­ка­жав­ших цер­ков­ные та­ин­ст­ва и др. ус­та­нов­ле­ния Церк­ви. Во 2-й пол. 15 в. в Нов­го­ро­де поя­ви­лась но­вая Е., адеп­ты ко­то­рой бы­ли на­зва­ны «жи­дов­ст­вую­щи­ми». На сме­ну им в 16 в. при­шли ере­си М. Баш­ки­на и Фео­до­сия Ко­со­го. Ко­сой в сво­их ре­лиг. взгля­дах был бо­лее ра­ди­ка­лен. Он не при­зна­вал хри­сти­ан­ской триа­до­ло­гии, со­те­рио­ло­гии, икон и об­ря­дов.

В иу­да­из­ме су­ще­ст­ву­ет 5 раз­но­вид­но­стей Е.: от­ри­ца­ние су­ще­ст­во­ва­ния Бо­га и Его Про­ви­де­ния, мно­го­бо­жие, до­пу­ще­ние изо­бра­зи­мо­сти Бо­же­ст­ва, дуа­лизм, при­зна­ние по­сред­ни­ков ме­ж­ду Бо­гом и че­ло­ве­ком и по­кло­не­ние им.

В др. ми­ро­вых ре­ли­ги­ях ква­ли­фи­ци­ро­вать не­ор­то­док­саль­ные дви­же­ния как ере­ти­че­ские нет дос­та­точ­ных ос­но­ва­ний, т. к. в них от­сут­ст­ву­ют ин­сти­ту­ты, пол­но­моч­ные ус­та­но­вить еди­ную сис­те­му пра­во­ве­рия.

Автор статьи: М. С. Ива­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)