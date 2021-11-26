ЕРЕСЬ
Термин, используемый:
1) античными писателями применительно к различным философским течениям, к школам философов и риторов; к соперничавшим городским партиям [Секст Эмпирик называет «Е.» мировоззрение («Три книги Пирровых положений», кн. 1, 16–2, 17–1)];
2) в новозаветных текстах для обозначения религ. группировок, существовавших в 1–2 вв. [«саддукейская ересь» (Деян. 5:17), «фарисейская ересь» (Деян. 15:5), «назорейская ересь» (Деян. 24:5)];
3) в ранней патристике для обозначения учения, в т. ч. и ортодоксального [«кафолическая ересь», т. е. учение кафолической Церкви (Евсевий Кесарийский. Церковная история, кн. 10, 5, 21)];
4) в истории христианства – для обозначения ложного учения, искажающего доктринальные основы христианской веры.
На Западе синонимом слова «Е.» вплоть до Нового времени являлось слово «секта». Впоследствии эти термины были разведены; термин «секта» использовался для обозначения обособившейся религ. общины или организации, в то время как за термином «Е.» сохранилось его прежнее значение неортодоксального учения. В рус. богословской лит-ре, в 16–18 вв. испытавшей зап. инославное влияние, слова «Е.» и «секта», как правило, употреблялись как синонимы (вплоть до нач. 20 в.), в то время как в слав. и рус. библейских переводах и в рус. переводе творений восточных отцов Церкви термин «секта» отсутствует.
Ересиологи, посвящающие свои науч. труды изучению Е., сталкиваются в своих исследованиях с многочисл. трудностями: прежде всего с большим количеством и разнообразием Е. (к 8 в. их было уже ок. 100), а также и с непостоянством еретич. учений. Интенсивный генезис еретич. идей нередко приводит к разногласиям в описании одних и тех же Е. Напр., гностич. система Валентина (см. Гностицизм), претерпевшая многочисл. изменения среди его последователей, изложена Ипполитом Римским иначе, чем Иринеем Лионским и Климентом Александрийским. Др. особенность еретич. учений, затрудняющая их понимание, заключается в самом характере этих учений, многие из которых являются эзотерическими. Так, в гностических Е., где широкое распространение получило деление людей на «духовных», «душевных» и «плотских», подлинное знание (гнозис) было доступно только посвящённым. Остальные же, т. е. «душевные» и «плотские», пребывали в неведении о Боге, мире и человеке. И хотя гностицизм как религ.-филос. учение к 5 в. почти исчезает, его эзотерич. традиция тайного знания нашла продолжение в манихействе, в некоторых ср.-век. Е. (павликиане, богомилы, катары), а также в оккультных учениях Нового времени. Уголовные преследования еретиков в Византии и в др. христианских странах привели к почти полному уничтожению их вероучительной литературы.
Е. возникли в Рим. империи почти одновременно с появлением христианства. Против них выступают апостолы, предостерегая христиан от «пустого обольщения» (Кол. 2:8). От гностических Е. существенно отличаются Е., появившиеся в Византии в период Вселенских соборов. Если первые, как правило, включали в себя целые мировоззренч. системы, носившие религ.-филос. характер, то Е. соборного периода искажали какой-либо определённый догмат христианства. Так, в арианстве не признавалась Богом 2-я Ипостась Св. Троицы; несторианство учило лишь о благодатном соединении в Иисусе Христе Божественной и человеческой природы; крайнее монофизитство допускало поглощение человеческой природы Христа природой Божественной, в то время как в монофизитстве умеренном утверждалась сложная природа Христа; монофелитство признавало в Иисусе Христе только Божественную волю и не допускало наличия в Нём человеческой свободы выбора; иконоборчество не признавало возможности изображения Божества на иконе. В 8 в. в Византии зарождается павликианство, а в 10 в. – богомильство. Идейными корнями этих Е., существовавших около трёх столетий, является манихейство – дуалистическая гностическая система, сформировавшаяся в Рим. империи в 3 в. На протяжении 14 в. в визант. Церкви ведётся борьба с Е., искажавшей догматич. учение о нетварных Божественных энергиях, именуемое также учением о Божественной благодати.
В Зап. Европе в 5 в. появляется пелагианская Е., отрицавшая повреждённость человеческого рода грехом прародителей (см. Пелагианство). Самым активным борцом против неё был блж. Августин. Среди «западных» Е. раннего и классич. Средневековья наиболее известными были: учение монаха Готшалька о «двойном предопределении» – одних к спасению, а других – к вечной погибели (9 в.); дуалистич. учение альбигойцев и катаров, признававших изначальное существование добра и зла и мистич. течение иоахимитов, ожидавших новую мировую эру Св. Духа (12–13 вв.); движения вальденсов, проповедавших возврат к первоначальной апостольской чистоте веры и жизни (12–15 вв.), гуситов (см. Гуситское движение) и др.
Первым еретич. течением на Руси необходимо признать стригольников, полностью порвавших с православной церковью, отвергавших или искажавших церковные таинства и др. установления Церкви. Во 2-й пол. 15 в. в Новгороде появилась новая Е., адепты которой были названы «жидовствующими». На смену им в 16 в. пришли ереси М. Башкина и Феодосия Косого. Косой в своих религ. взглядах был более радикален. Он не признавал христианской триадологии, сотериологии, икон и обрядов.
В иудаизме существует 5 разновидностей Е.: отрицание существования Бога и Его Провидения, многобожие, допущение изобразимости Божества, дуализм, признание посредников между Богом и человеком и поклонение им.
В др. мировых религиях квалифицировать неортодоксальные движения как еретические нет достаточных оснований, т. к. в них отсутствуют институты, полномочные установить единую систему правоверия.
Автор статьи: М. С. Иванов.