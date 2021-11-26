КРЕЩЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ - кристианское таинство вступления в Церковь, установленное Иисусом Христом.
Совершается над верующим прежде всех других таинств. Славянское слово «Крещение» является эквивалентом греческого термина «βάπτισμα» (от глагола «βαπτίζω» - погружать в воду, окунать), который западно-европейскими языками был непосредственно заимствован.
История таинства.
Обряд Крещения связан с символикой воды как одной из «первичных стихий», одновременно животворящей и губительной. Ритуальное омовение, сопровождавшееся покаянием и отречением от прежней жизни, совершалось в Древнем Израиле над уверовавшими язычниками. Обряд очистительного омовения проходили также вступавшие в кумранскую общину (смотри в статье Кумранистика). К подобной практике восходило Крещение, совершавшееся Иоанном Крестителем над уверовавшими в близкое пришествие Мессии. Это Крещение принял от Иоанна в водах реки Иордан Иисус Христос (смотри Крещение Господне), который Свои будущие крестные муки также называл Крещение (Мк. 10:38-39; Лк. 12:50). Указание на христианское таинство Крещения усматривается в словах Христа о необходимости нового рождения человека «от воды и Духа» как условия его вхождения в Царство Божие (Ин. 3:5). «Иоанново» же Крещение имело лишь подготовительный характер и не сопровождалось дарованием благодати Божией (даром Святого Духа - Деян. 1:5, 18:25, 19:1–6); такое Крещение, по мнению отцов Церкви, совершали и апостолы во время земной жизни Христа. Собственно христианское таинство Крещения было установлено воскресшим Спасителем перед Его Вознесением: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19; ср.: Мк. 16:16).
Изначально Крещение совершалось через погружение в воду (Деян. 8:38-39), на что указывает само греческое название таинства. При этом нет сведений о специальном освящении воды: крестили в естественных водоёмах. С начала IV века, после легализации христианства, при больших храмах стали устраивать особые помещения (баптистерии) с купелями в виде бассейнов. В случае необходимости допускалось Крещение через обливание, о чём свидетельствует текст Дидахэ (конец I века). Постепенно Крещение через обливание получило среди большинства христианских церквей равные права с Крещениеем через погружение.
В первые века христианства, когда крестились в основном взрослые, проходившие длительную подготовку к принятию таинства (смотри в статье Катехизация), преимущественными днями Крещения были праздник Крещения Господня и канун Пасхи. Это закрепилось в чинопоследовании литургии Страстной субботы: во время продолжительного чтения паремий оглашенных уводили в баптистерий, совершали над ними Крещение и торжественно, в белых одеждах и со светильниками в руках, вводили в храм, где они впервые причащались Святых Тайн. (В память об этом и сейчас на литургии Страстной субботы, несмотря на отсутствие крещаемых, читается крещальный прокимен перед чтением Священного Писания, священнослужители меняют чёрные облачения на белые, все покровы на аналоях, иконах в храме также меняются на белые.) Новокрещёные носили белую одежду в течение недели; иногда на них возлагали венки из цветов или пальмовых листьев.
В современной практике Крещения предшествует миропомазанию, однако в древней Церкви крещальное помазание могло совершаться как до, так и после погружения в воду, а в некоторых традициях - даже дважды, до тех пор пока повсеместно на Востоке и на Западе не установилась практика послекрещального помазания как основного и завершающего чин крещения.
Первые свидетельства о Крещении детей датируются II веком, хотя, вероятно, оно существовало уже с апостольских времён, т. к. в Новом Завете упоминается о Крещении целых семей (Деян. 16:15, 33). Крещальные обеты за детей произносили их родители и/или восприемники. Крещение детей вызывало полемику: одни богословы считали Крещение детей необходимым, ссылаясь на апостольскую практику (Ориген), другие его отвергали, считая, что дети не имеют нужды в прощении грехов и что Крещение необходимо совершать в сознательном возрасте (Тертуллиан). Блаженный Августин видел в практике Крещения детей довод в пользу учения о грехе первородном, унаследованном всеми людьми (ср.: Рим. 5:12). После исчезновения института оглашенных (к VII веку) практика Крещения младенцев стала превалирующей.
Богословие и чинопоследование.
Прообразы таинства Крещения усматриваются в таких событиях Священной истории, как Сотворение мира («и Дух Божий носился над водою» - Быт. 1:2), спасительное плавание Ноева ковчега в водах потопа (Быт. 7), чудесный переход израильского народа через Красное море при освобождении из египетского рабства (Исх. 15) и его переход через реку Иордан перед завоеванием Земли обетованной (Нав. 3), ставшей позднее символом вечной жизни.
Православная и католические церкви понимают Крещение как таинственное и безусловно реальное соучастие человека в смерти и «тридневном Воскресении» Иисуса Христа, как рождение «водою и Духом» в новую жизнь в перспективе бессмертия (Ин. 3:3-5). «…Мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и мы ходили в обновленной жизни» (Рим. 6:4). В Крещение человек получает освобождение от первородного греха и прощение всех прежних личных грехов. Через Христа он получает усыновление Богу Отцу (Рим. 8:14-17) и становится «храмом Св. Духа» (1 Кор. 6:19). Св. Дух совершает единение всех крещёных в одном Богочеловеческом организме («Теле Христовом») - Церкви (1 Кор. 12:13), делая их братьями и сёстрами в семье детей Божиих. Однако Крещение является лишь первой ступенью восхождения души к Богу, залогом развития духовной жизни человека: если за Крещением не следует обновление всей жизни, духовное перерождение человека, то оно не приносит плода.
Поскольку Крещение раз и навсегда ставит человека в новое отношение к Богу, оно неповторимо. Его совершает архиерей или священник, в чрезвычайных обстоятельствах (например, при угрозе смерти желающему креститься) - диакон или даже мирянин, в т. ч. и женщина; если позднее чрезвычайные обстоятельства устраняются, то такое Крещение остаётся действительным и лишь дополняется миропомазанием.
Имеет место различное отношение поместных православных церквей к признанию действительности Крещения, совершённого инославными христианами. В Русской православной церкви безусловно признаётся Крещение, совершаемое в Римско-католической церкви, а также Крещение в большинстве протестантских деноминаций, за исключением радикальных течений, отрицающих традиционное учение о Святой Троице или совершающих Крещение в одно погружение.
В протестантизме в понимании смысла Крещения существенную роль играет субъективный фактор. Согласно классической протестантской мысли, Крещение есть испытание обращения в веру, приводящую личные устремления человека в соответствие с волей Господа. Лютеране, англикане, кальвинисты признают различные формы Крещения (погружение, обливание) при обязательной крещальной формуле «во имя Отца, Сына и Святого Духа». При этом они допускают Крещение как младенцев, так и взрослых. Баптисты, исходящие из буквального понимания символики Крещения как погребения с Христом (Кол. 2:12), признают лишь погружение в воду. Во многих протестантских деноминациях (в т. ч. в баптистских общинах) не крестят малолетних детей: считается, что человек должен принять решение о Крещении сознательно (Крещение ставится, таким образом, в полную зависимость от личной веры человека).
Современное православное чинопоследование Крещения включает в себя ряд молитв и священнодействий, несущих следы древних догматических и культурных традиций. В современной церковной практике все элементы предкрещального чина, как правило, совершаются в один день: непосредственно перед Крещением оглашаемый (или восприемник младенца) поворачивается к западу и трижды отрекается от сатаны «и всех дел его, и всего служения его...», подтверждая своё отречение «дуновением и плюновением», после чего трижды громко исповедует желание «сочетаться со Христом» и читает Символ веры. В начале чина собственно Крещения произносится великая ектения, в которой Церковь молится о своём новом члене; далее следует освящение воды и помазание крещаемого елеем. Во время погружения в воду (окропления водой) на крещаемого нисходит Святой Дух, дарующий ему семя вечной жизни и очищающий от грехов. Затем на новокрещёного надевают нательный крест (символ спасения), напоминающий ему об условии следования за Христом, и белую ризу (символ чистоты). После миропомазания, запечатывающего полученный новокрещёным дар Святого Духа, священник с новокрещёным и восприемниками трижды обходит вокруг купели, что символизирует вечность заключённого с Богом союза. После чтения «крещальных» Апостола (Рим. 6:3-11) и Евангелия (Мф. 28:16-20) священник омывает с тела крещёного миро и совершает крестообразно постриг волос (в античном мире острижение волос означало посвящение божеству или - для раба - переход к новому хозяину; в Крещении же человек становится «рабом» Бога, дарующего ему подлинную свободу и грядущую вечную жизнь). Если Крещение совершается в связи с «крещальной» литургией, то новокрещёный получает и первое причастие. Современный богослужебный текст чина Крещения и миропомазания содержится в Требнике.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.