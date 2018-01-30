Краткий курс истории. Первый монах-отшельник 30 января Православная церковь чтит память преподобного Антония Великого (ок. 251 – 356) – основателя христианского отшельнического монашества. Не считай себя мудрым: иначе гордостию вознесется душатвоя, и ты впадешь в руки врагов твоих.прп. Антоний Великий Божественное призвание Антоний родился в Египте в семье коптов-христиан, бывших весьма богатыми и благородными по своему происхождению. Лишившись родителей в 20 лет, Антоний стал исполнять Евангельские слова о нестяжании. Он раздал наследство нищим и местным жителям, вверил малолетнюю сестру добродетельным девам и предался уединению, совершая молитвенные подвиги под руководством одного старца. Вскоре Антоний удалился в пустыню, где продолжал монашеские подвиги в течение 20 лет. Лишь... На чтение: 1 минута

30 января Православная церковь чтит память преподобного Антония Великого (ок. 251 – 356) – основателя христианского отшельнического монашества.

Не считай себя мудрым: иначе гордостию вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих. прп. Антоний Великий

Божественное призвание

Антоний родился в Египте в семье коптов-христиан, бывших весьма богатыми и благородными по своему происхождению. Лишившись родителей в 20 лет, Антоний стал исполнять Евангельские слова о нестяжании. Он раздал наследство нищим и местным жителям, вверил малолетнюю сестру добродетельным девам и предался уединению, совершая молитвенные подвиги под руководством одного старца. Вскоре Антоний удалился в пустыню, где продолжал монашеские подвиги в течение 20 лет. Лишь многочисленные просьбы о помощи в организации монашеской жизни других отшельников и начатые императором Максимином гонения на христиан заставили Антония после 305 года возвратиться в мир. Но в 313 году, когда волнения стихли, Антоний снова ушел в пустыню, еще дальше, чем прежде, изредка принимал страждущих. По настоятельной просьбе архиепископа Александрийского Афанасия Великого Антоний незадолго до кончины принял участие в борьбе против арианской ереси. Великий святой упокоился в возрасте около 105 лет, заранее повелев, чтобы похоронили его тайно, поскольку языческие традиции были еще сильны и его могли обожествить.

Первый монах?

Строго говоря, Антония Великого нельзя считать первым христианином, удалившимся в пустыню. Известно, что в II веке уже были те, кто становился отшельником и вел аскетический образ жизни. Обычно это происходило из-за гонений на христиан или ради духовных подвигов. Антоний отличился тем, что не основывал монастырей, не мечтал о роли духовного водителя и стал основателем отшельнического монашества, организация которого заключалась в следующем: несколько монахов жили раздельно, трудились раздельно, лишь наставник был общий. Такое объединение называлось лаврой. А основателем общежительных монастырей (таких, к каким мы привыкли) считается современник Антония Великого, Пахомий Великий.

Искушение святого Антония

Наследие и память

Во времена правления императора Юстиниана I Великого (527–565 годы) мощи святого Антония всё же были найдены в египетской пустыне и доставлены в Александрию, а затем перенесены в Константинополь. Сейчас они хранятся во Франции. Антоний не был церковным писателем в традиционном смысле. Однако до нас дошли тексты, составленные на основе его бесед. Среди них трактовки христианских монашеских добродетелей, послания к монастырям, посвященные духовной борьбе, и увещевания к монахам, а также правила монашеской жизни. В конце V века на основе поучений Антония Великого был составлен сборник изречений, отражающих идеал, к которому должны стремиться монахи. Большая часть наставлений преподобного вошла в известный и важный для христиан сборник «Добротолюбие».

Монастырь святого Антония (Египет)