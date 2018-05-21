Краткий курс истории. Иоанн Богослов. Жизнь и наследие 21 мая (н. ст.) в Православной церкви чтят память апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Во всех творениях Иоанна Богослова основная мысль – о любви: «Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:7–8). Поэтому Иоанна Богослова называют Апостолом Любви. Евангельские события Апостол Иоанн Богослов был младшим братом апостола Иакова, сыном Зеведея и, согласно преданию, приходился внуком Иосифу Обручнику (обрученному мужу Богородицы). Рыбаков Иоанна и Иакова призвал Христос, когда увидел у Галилейского моря (современное озеро Кинерет). Обоих братьев Христос на страницах Евангелия называет эпитетом,... На чтение: 1 минута

21 мая (н. ст.) в Православной церкви чтят память апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Во всех творениях Иоанна Богослова основная мысль – о любви: «Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:7–8). Поэтому Иоанна Богослова называют Апостолом Любви.

Евангельские события

Апостол Иоанн Богослов был младшим братом апостола Иакова, сыном Зеведея и, согласно преданию, приходился внуком Иосифу Обручнику (обрученному мужу Богородицы). Рыбаков Иоанна и Иакова призвал Христос, когда увидел у Галилейского моря (современное озеро Кинерет). Обоих братьев Христос на страницах Евангелия называет эпитетом, который переводят как «сыны грома». Истолковывают это так: у братьев Зеведеевых был пылкий нрав и огненно-жертвенный характер христианской любви. Иоанн и Иаков просят Иисуса сесть по правую и левую сторону от Него в Царствии Небесном. Вместе с апостолом Петром братья Зеведеевы являются свидетелями Преображения Господа и моления Христа в Гефсиманском саду. Именно Иоанну распятый Иисус поручает заботиться о Богородице, а ей говорит, что Иоанн теперь ее сын. Предание гласит, что Иоанн не покидал Богородицы до Успения Марии и нес впереди похоронной процессии лилию из Рая, которую накануне Деве дал Архангел Гавриил.

Проповедь

Согласно преданию, после Успения Богородицы Иоанн Богослов вновь отправился проповедовать в Малую Азию, в город Эфес (на территории современной Турции), вместе со своим учеником Прохором. Там Иоанн сотворил немало чудес – исцелял, по его молитвам воскресали мертвые. Видя все это, язычники обращались в христианство. В это время император Нерон начал гонения на христиан. Иоанна было велено казнить. Сначала ему дали отравленное вино, затем варили его в кипящем масле, но ничто не причинило вреда апостолу. Тогда Нерон приказал отправить Иоанна и Прохора в ссылку на остров Патмос на юго-востоке Эгейского моря. В пути по молитвам апостола не раз были спасены стражники и матросы, в результате на корабле все стали христианами. Дошло до того, что стражники собирались отпустить Иоанна, но он велел не нарушать приказа. Именно на Патмосе Иоанну было откровение, записанное Прохором и ставшее книгой «Апокалипсис» – замыкающей и единственной пророческой книгой Нового Завета. Спустя долгие годы, когда гонения на христиан в Римской империи прекратились, Иоанн смог вернуться в Эфес. Согласно преданию, Иоанн Богослов, будучи младшим из двенадцати апостолов, пережил их всех, прожив более 100 лет, и единственный из двенадцати умер своей смертью. А его старший брат Иаков первым из двенадцати принял мученическую смерть.

Евангелие от Иоанна

В каноне Нового Завета Евангелие от Иоанна занимает четвертое место. При этом оно имеет некоторые отличия от трех предыдущих – синоптических Евангелий от Матфея, Марка и Луки, почти дословно повторяющих друг друга. В Евангелии от Иоанна нет таких ярких зрительных образов, какие есть у Марка. Зато у Иоанна много ночных сцен. Если у синоптиков Христос все время разговаривает с большим количеством людей, то у Иоанна Он регулярно ведет диалог с одним собеседником. В результате возникает впечатление откровенной беседы, поэтому Евангелие от Иоанна иногда называют Евангелием встречи или Евангелием для молитвы, благодаря его отличительной мистичности и тому, что Иоанн – единственный евангелист, показывающий Христа как бы изнутри, личностно, духовно. Вместе с тем Евангелие от Иоанна показывает такого же Иисуса Христа, как и синоптики, но вместе все Евангелия дополняют друг друга какими-то деталями, как если бы мы по нескольким фотографиям некоего объекта в своем воображении реконструировали объект целиком.