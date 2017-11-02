Копьем или верой: чем римлянин Лонгин поразил Христа? Римский легионер, которого в христианстве почитают как святого, – для непосвященных это, должно быть, прозвучит странно. Тем не менее 29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина. Гай Кассий Лонгин был центурионом, или сотником. Это звание в римской армии носили те, кто командовал военным подразделением – центурией. Согласно христианскому преданию, Лонгин присутствовал при казни Иисуса Христа и поразил его бок своим копьем. Как гласит Священное Писание, как только Мессия испустил дух, начали происходить странные события: «…и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли» (Мф. 27:51–52). Увидев это, Лонгин сказал своим воинам: «Истинно Человек Сей... На чтение: 2 минуты

Римский легионер, которого в христианстве почитают как святого, – для непосвященных это, должно быть, прозвучит странно. Тем не менее 29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина.

Гай Кассий Лонгин был центурионом, или сотником. Это звание в римской армии носили те, кто командовал военным подразделением – центурией.

Согласно христианскому преданию, Лонгин присутствовал при казни Иисуса Христа и поразил его бок своим копьем. Как гласит Священное Писание, как только Мессия испустил дух, начали происходить странные события: «…и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли» (Мф. 27:51–52). Увидев это, Лонгин сказал своим воинам: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15:39).

С его именем связано и еще одно предание: согласно христианской традиции, молитва Лонгину помогает исцелиться от глазных болезней. Некоторые авторы указывают, что центурион якобы страдал катарактой, но, когда кровь Христа брызнула ему на глаза, Лонгин чудесным образом исцелился. После этого он принял христианство и стал проповедником, до самой смерти прославлявшим Сына Божия.

Примечательно, что ни один из евангелистов не указывает имя сотника, а эпизод с копьем упоминается только у апостола Иоанна. Более подробная история мученика Лонгина дошла до нас из многочисленных апокрифических источников. Так, впервые этот эпизод встречается в Евангелии от Никодима.

По словам протоиерея Олега Стеняева, Лонгин мог общаться с Иисусом еще до казни, и уже тогда его вера поразила Христа. О том, как это произошло, – читайте далее.

«Первый христианин, который не был евреем»

– Отец Олег, расскажите, как вышло, что римский сотник Лонгин в итоге обратился в христианство? Что произошло с ним на Голгофе?

– Согласно упоминаниям в Евангелиях, Лонгин Сотник на Голгофе исповедовал Иисуса Христа как Сына Божия. Когда он увидел, что в момент смерти Христа в мире природы стали происходить чудесные, необычные явления (солнце скрылось, неожиданно началась буря, землетрясение, мертвые воскресли), его это поразило. И Лонгин понял, что только смерть Сына Божия может оказаться причиной таких необычных явлений.

Лонгин Сотник. Икона работы Федора Зубова

– Чем еще примечателен Лонгин?

– Эта фигура – знаковая, потому что это первый обращенный в веру в Иисуса Христа нееврей. Собственно говоря, в еврейском народе христианство не состоялось, хотя первые христиане были в основном евреями. А Лонгин – это как раз начаток Церкви уверовавших язычников. Так назывались христиане, которые из языческого мира приходили ко Христу. Поэтому, как первенец этой церкви, он, конечно, важная фигура. И потом считается, что Лонгин – тот самый человек, который, когда у него болел слуга, пришел к Иисусу Христу.

«Сотник сумел удивить Бога»

– Что это за история?

– Как гласит Писание, у одного римского сотника был слуга – отрок, который жестоко страдал от недуга. Из текста видно, что это ребенок, причем, возможно, римлянин его усыновил. Воин пришел к Иисусу, чтобы тот исцелил мальчика. Христос изъявил желание пойти, но этот человек остановил его и сказал: «Только скажи слово, ибо и я, начальник, имея в подчинении людей, говорю им: “Иди”, и они идут». Услышав это, Христос удивился. Поверьте мне, удивить Бога – это очень сложно. Иисус сказал сотнику: «И в Израиле я не нашел такой веры!» Таким образом, это был удивительный человек еще задолго до голгофских событий. Его вера превзошла даже веру вполне кошерных и религиозных верующих, и он явил новый формат христианства, которое позже возникло из римлян, греков, скифов, варваров и впоследствии славян.

– Постойте, это значит, что Лонгин верил в Христа еще до того, как увидел его смерть? Разве в таком случае можно говорить, что он уверовал именно на Голгофе?

– На Голгофе Лонгин исповедовал Христа как Сына Божия. Эта вера более глубокая и, скажем так, более христианская. А в первом случае у него была проблема, и он услыхал, что появился такой раввин, который исцеляет больных и творит чудеса. Он пришел к нему за помощью, чтобы тот хотя бы просто сказал слово.

– Но ведь Иисус обычно исцелял людей, непосредственно их касаясь?

– В некоторых случаях требовалось, чтобы Христос пришел в дом к человеку. Так, например, происходило исцеление дочери Иаира, начальника синагоги. В иных случаях требовалось, чтобы сам больной прикоснулся ко Христу, как кровоточивая женщина. А случай Лонгина – это, конечно, совершенно необычный формат веры.

– В одном из церковных преданий сказано, что Лонгин к тому же, вместе с другими стражниками, охранял Гроб Господень. Значит, он видел воскресение Христа?

– Я больше отталкиваюсь от библейского текста – это более авторитетно. А те предания, которые возникли потом, немного разнятся. Скорее всего, конечно, никакие римляне не охраняли Гроб Господень. Помните, в Евангелии сказано, что, когда книжники пришли к Пилату и попросили поставить стражу возле гробницы, чтобы ученики Иисуса не выкрали его тело, тот сказал им: «Имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете»?

«Целитель глазных недугов»

– Считается, что молитва Лонгину помогает вылечить глазные болезни. Это связано с преданием о том, что сотник страдал катарактой, от которой его исцелила кровь Христа?

– В Евангелии ничего не говорится о его недугах. Там говорится лишь об исцелении его отрока. Но действительно, есть такая традиция: Лонгину принято молиться, когда у людей проблемы со зрением.

Чудесное обретение копья Лонгина в Антиохии

– Где у нас можно поклониться этому святому?

– Одна из лучших икон Лонгина Сотника в Москве находится в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Это очень старинная икона, но, к сожалению, во время реставрации ее замазали маслом – его использовали вместо темперы. Теперь она находится в очень печальном состоянии. Может быть, если это масло снимут, то откроется тот Лонгин, которого я помню. Это очень сильная икона.

– Лонгин одинаково почитается и в православной, и в католической церкви? Кажется, что западной традиции он должен быть ближе.

– Нет, он почитается и у нас, и у римских католиков. Не надо забывать, что тысячу лет мы были вместе, до 1054 года это была одна церковь. У нас общие церковные каноны, общие догматы и общие святые, мы читаем одних и тех же святых отцов и прислушиваемся к их пониманию Священного Писания. Поэтому совпадения здесь не случайны.