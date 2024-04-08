5 класс | История Древнего мира

Египет на заре цивилизации. Загадка происхождения древнего народа

Бадж У.

Известный английский востоковед и археолог, сотрудник Британского музея в течение многих лет Уоллис Бадж всю свою жизнь посвятил изучению Древнего Египта, о чем свидетельствуют около ста тридцати написанных им исследовательских работ. В этой книге Бадж прослеживает жизнь Египта начиная с периода позднего неолита и заканчивает временем правления первых трех царских династий. Значительную часть повествования автор посвящает результатам археологических раскопок, которые послужили источником новых сведений о ходе истории Египта и древности его цивилизации.Внимательно и скрупулезно автор анализирует культурные традиции египтян: религиозные верования, погребальные обряды, особенности письменности, изучает предметы обихода, одежду и оружие. Особую главу Бадж посвящает хронологии правления царских династий.