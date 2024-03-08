СКОРПИОН

Скорпиóн (он же Скорпион II) — египетский царь додинастического периода, относящийся к так называемой 0 египетской династии (ок. 3100 до н. э.). Предположительно, не являлся родственником основателя 1-й династии и объединителя Древнего Египта Нармера и принадлежал к царскому дому Иераконполя . При раскопках Иераконполя в 1897–1898 был найден важнейший источник о С. — навершие булавы. На нем он изображен в белой короне Верхнего Египта (хеджет), символе царской власти. Изображения на булаве показывают, что С. был правителем двух центров додинастического Египта: Нагады и Иераконполя. Возможно, он и объединил эти центры в единое царство.

Лит. : Постовская Н. М. «Царь» «Скорпион» и его время // Вестник древней истории . 1952. N 1. С. 49–67; Wilkinson T. Early Dynastic Egypt. London–New York, 1999; Raffaele F. Dynasty 0 // Basel Egyptology Prize 1: Junior Research in Egyptian History, Archaeology, and Philology / Eds. S. Bickel, A. Loprieno. Basel, 2003. P. 99–141. М. С. Апенко.