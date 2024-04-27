От номов к фараонам. Собирание нильских земель Около 5000 лет назад в Северной Африке на берегу Нила возникла одна из древнейших мировых цивилизаций – древнеегипетская. Она дала миру монументальные сооружения, до сих пор поражающие своим величием – пирамиды, храмы, дворцы, оригинальную письменность (иероглифы), собственную систему астрономии и математики, самобытную культуру и миллион неразгаданных загадок. Каковы же были ее истоки? На чтение: 6 минут

Около 5000 лет назад в Северной Африке на берегу Нила возникла одна из древнейших мировых цивилизаций – древнеегипетская. Она дала миру монументальные сооружения, до сих пор поражающие своим величием – пирамиды, храмы, дворцы, оригинальную письменность (иероглифы), собственную систему астрономии и математики, самобытную культуру и миллион неразгаданных загадок. Каковы же были ее истоки?

Египет. Территория и природа

Территория Египта очерчена самой природой. Нильские пороги и Нубийская пустыня на юге, ливийские пески на западе, Средиземное море на севере, каменистые отроги Синая и Красное море на востоке создают естественные, достаточно изолированные границы с единственной водной артерией страны – Нилом. Хрестоматийный вид страны фараонов хорошо известен туристам – это пустыни, пальмы, верблюды. Однако археологические и климатические исследования показывают, что в Египте не всегда существовали те природные условия, что мы наблюдаем сейчас.

Со времени первого появления человека в нильской долине около полумиллиона лет назад ученые насчитывают восемь перемен климата с пятью влажными, двумя засушливыми и одним полузасушливым периодами, что каждый раз отражалось на погодных явлениях, разнообразии флоры и фауны Египта, общем ландшафте. Если обратиться к VI–IV тысячелетиям до н.э., – ко времени, предшествующему образованию единого государства, – то регион переживал наступление и отступление засухи.

С 6000 по 5100 гг. до н.э. климат стал жарче, число осадков уменьшилось. Саванна, по которой разгуливали жирафы, антилопы, слоны и страусы, начала превращаться в Сахару. Многие полноводные притоки Нила, русла которых мы можем наблюдать и сейчас, высохли. С 5100 по 2200 гг. до н.э. господствовал т.н. неолитический субплювиал, когда возросло влияние влажных ветров, наиболее благоприятных для земледелия. Только после 2200 года до н.э. климат в Египте стал походить на современный.

Ливни влажного периода позволяли возделывать почву вдоль вади (сухих русел), превращаемых на короткое время в бурные потоки воды. Местами сохранившаяся саванна давала возможность пасти скот, но главным и определяющим фактором существования и процветания Египта был, безусловно, Нил.

Нил

Слова Геродота, что «Египет – дар реки» стали классическими. Без Нила не было бы Египта. Он сформировал древнеегипетскую экономику и создал древнеегипетскую цивилизацию. Нил образуется слиянием около современного Хартума Белого Нила, берущего начало у экватора, и Голубого Нила, текущего по Эфиопскому нагорью. Если считать от далекого истока Рукарары, то Нил – самая длинная река в мире, тянущаяся на 6600 км. Однако его значение не в этом. Весенние муссоны с Индийского океана обрушиваются на Эфиопию и через Собату, Голубой Нил и Атбару несут огромный объем воды вниз по течению в Египет. Так происходит ежегодный разлив Нила: в верхнем Египте – в середине августа, в дельте – в середине октября.

Во время паводка вода разливается на огромной территории и приносит на поля большой слой ила. Его отложения под воздействием солнца выделяют соединения фосфора и азота, что делает почву чрезвычайно плодородной. С учетом того, что естественные удобрения восполнялись с каждым разливом, и, в отличие от Месопотамии, не происходило засоление поверхности, плодородие нильской долины оставалось очень высоким на протяжении всей древней истории.

Важной особенностью разливов Нила – а ученые могут проследить их на глубину в 60 000 лет – является непостоянство масштабов, сильные перепады объемов воды. Отмечены как периоды сильных и даже катастрофических паводков, так и периоды умеренных и слабых разливов реки. Такое поведение Нила натолкнуло египтян на идею искусственной ирригации. Чтобы хоть как-то регулировать разливы, они стали сооружать плотины, запруды, каналы, дамбы, активно использовать природные понижения рельефа (бассейны) для хранения излишков воды.

Кроме того, в дельте реки, тогда почти на треть заболоченной, требовались дополнительные усилия по осушению и дренажу. Возведение и поддержание ирригационной системы в надлежащем порядке требовало координации усилий и слаженной работы большого числа людей. Чтобы наладить процесс на постоянной основе, необходима была иерархия и управление. Таким образом, Нил способствовал зарождению первых протогосударств на территории Египта – номов.

Древние египтяне

Вопрос, что представляли собой древние египтяне, всегда волновал историков, но, к сожалению, в последние десятилетия он весьма политизировался. Идеологические войны сторонников расовых теорий, конъюнктурщиков всех мастей и искателей сенсаций сильно повредили изучению проблемы этнического происхождения строителей пирамид.

Если абстрагироваться от крайностей, то можно нарисовать следующую картину. Первые признаки присутствия человека в долине Нила обнаруживаются в раннем (нижнем) палеолите, около 500 000 лет назад. Начиная со среднего палеолита, или около 120 000 лет назад, жизнедеятельность человека прослеживается непрерывно вплоть до великой засухи 24–18 тысячелетий до н.э. Примерно между 18 и 15 тысячелетиями до н.э. берега Нила и его притоков заселились вновь охотниками из саванн.

Во времена неолита (X–IV тысячелетия до н.э.) наблюдаются миграции в Египет из Нубии и Леванта. Переселенцы с Ближнего Востока, вероятно, принесли с собой идеи и основы сельского хозяйства и животноводства. Древнеегипетский язык относится к группе афразийских (семито-хамитских) языков и принадлежит к тому же корню, что и языки Древнего Востока – аккадский, арамейский или финикийский. Как считается, прародина афразийских языков восходит к ближневосточной натуфийской культуре X–VIII тысячелетий до н.э., а распад единой языковой семьи начался в VI тысячелетии до н.э.

Многочисленные фрески показывают египтян людьми преимущественно смуглыми, с тонкими чертами лица и темными волосами, однако мы встречаем среди них также и светлокожих рыжеволосых европеоидов, и людей с негроидными чертами. Недавние исследования генотипа древнеегипетского населения показали его глубокую связь с генотипом жителей древнего Ближнего Востока. Эти данные совпали с выводами, сделанными прежде археологами и лингвистами.

Египетские номы

От первых порогов вдоль всего русла Нила и на многочисленных рукавах его дельты в конце IV тысячелетия до н.э. возникли самостоятельные общины с признаками государственного устройства – своей территорией, столицей, религиозным культом, правящим сословием, вооруженными отрядами, бюрократической прослойкой, символами. Египтяне называли эти округа септ или сепат, но более всего они известны под греческим названием ном.

Египет делился на две большие природно-хозяйственные зоны – Верхний Египет охватывал земли долины Нила от Нубийских границ до начала дельты, Нижний Египет – саму дельту. Согласно сохранившимся источникам, в Верхнем Египте существовало 22 нома, а в Нижнем – 20 (в раннюю эпоху около 15). В трехтысячелетней египетской истории возвышался то один, то другой ном – и тогда из него выходили династии фараонов, города поднимались до статуса царских столиц, боги нома диктовали верховную волю всему Египту.

Номы на протяжении веков хранили свои культы, свои отличительные черты. Каждый из примерно 120 богов египетского пантеона имел свой храм в одном или нескольких номах. В номах существовали священные животные, которых оберегали и даже мумифицировали. При этом бывало, что жителям одного нома предписывалось убивать тотемных животных соседнего нома, несмотря на то, что в остальном между соседями сохранялись мирные отношения. Боги нома часто несли в себе черты животного-покровителя, поэтому сегодня мы видим египетских богов и богинь с крокодильими, соколиными, львиными, кошачьими, бараньими, шакальими, волчьими головами.

Номовое хозяйство

Появление номов в Египте схоже с появлением городов-государств на Ближнем Востоке. Неолитическая революция, когда производящая экономика вытеснила присваивающую, диктовала свои правила общежития. Земледелие, животноводство и ремесла подразумевали оседлый образ жизни. Стационарные жилища вблизи водоемов, пастбищ и обрабатываемых полей заменили временные стоянки и пещеры. Рост производительности труда вел к росту населения, активному товарообмену, возникновению административных структур и городов.

Археологические находки позволяют проследить эволюцию животноводства в Египте. Доместикация (одомашнивание) крупного рогатого скота (диких туров), свиней (диких кабанов), ослов и собак началось примерно 9000–7000 лет назад на основе местных видов, возможно, группами пастухов, прибывших из Леванта. По крайней мере, данные с неолитической стоянки Хауа-Фтеах в Ливии косвенно подтверждают эту гипотезу. Наверняка известно, что овцы и козы появились в Египте из Передней Азии.

Из надписей и рисунков Древнего царства видно, что египтяне пытались одомашнить газелей, антилоп, гиен, журавлей, гусей и уток. Приручение гусей и уток вполне удалось. Некоторые широко распространенные животные были одомашнены позднее: кошка – около 2000 года до н.э., лошадь – около 1600 года до н.э., куры-несушки – около 1450 года до н.э., верблюды-дромадеры – в I тысячелетии до н.э. Помимо мяса, молока и яиц животные давали кожи для одежды, сумок, обуви, кости для ножей и гарпунов, жилы и кишки для тетивы луков и т.д. Важное место в неолитическом хозяйстве египтян занимали рыболовство и охота на водоплавающую дичь.

Земледелие в Египте зародилось примерно в одно время с одомашниванием диких животных – около 9000 лет назад. Это подтверждают генетические и радиоуглеродные методы. Главными культурами были ячмень, бобовые (местного происхождения) и пшеница (с Передней Азии). Сохранился богатый набор каменных сельскохозяйственных орудий – ножей, серпов, зернотерок. Основными материалами для орудий служили кварц и роговик. Дома первоначально строились из тростника (папируса), затем его заменил саманный кирпич.

К VI тысячелетию до н.э. земледельческие общины распространились в оазисах, вдоль Нила и в его дельте. Яркое представление об образе жизни первых земледельцев дают раскопки неолитического поселения Меримде на западной границе дельты (V тысячелетие до н.э.). Огромный поселок, раскинувшийся на 25 гектаров, насчитывал, по оценкам археологов, до 15 000 жителей. Судя по всему, население Меримде сохраняло эгалитарный (равноправный) характер отношений, чего уже нельзя сказать о культурах Верхнего Египта IV тысячелетия – бадарийской, амратской, герзейской, семайнской.

Последние три культуры известные под общим названием культур Негада и отличаются явными признаками расслоения общества и протогосударства. В некрополях крупнейших городов – Иераконполя, Тиниса, Накады – найдены погребения с символами власти (жезлами, палетками со сценами войны, цилиндрическими печатями). Схожие символы использовали впоследствии фараоны, поэтому археологи предложили считать правителей номов (номархов) этих городов условной «династией 0».

В преддверии единого государства

Около 3500–3200 гг. до н.э. применение ирригационных систем, новые технологии в производстве керамики и обработке камня, появление металлургии меди, рост и концентрация сельского населения, дифференциация ремесел, развитие речного транспорта, всплеск торгового обмена, появление локальных религиозных культов, храмов, жрецов, вооруженных отрядов и местных «царей», зачатки иероглифической письменности создали все условия для появления государственных образований.

Во время раскопок поселений данного времени археологи находят керамику и всевозможные бытовые предметы в масштабах почти индустриальных, что говорит о разделении труда, социальной стратификации общества и значительном приросте населения. К концу додинастического периода население Египта, по оценкам специалистов, достигло примерно 1 млн человек, что примерно в 2,5 раза превышало то, что было тысячелетием ранее.

Около 3200 года до н.э. сложилось сразу несколько центров власти, конкурирующих за торговые пути к оазисам, к Вади Хаммамат (высохшему руслу Нила, по которому шли караваны к Красному морю), на юг. Также шла борьба за источники сырья – золото, медь, древесину, ценные породы камня. Этими центрами стали Нехен (греч. Иераконполь) – столица III верхнего нома, Чени (греч. Тинис) – столица VIII верхнего нома, и Нубт (Негада, Накада, Омбос). Другими крупными городами Верхнего Египта додинастического периода были Коптос, Нехеб, возможно, Эдфу и Элефантина. Сохранившиеся свидетельства не дают полного представления, каким образом шла борьба за объединение страны, но очевидно, что она проходила военным путем.

Объединение Египта

Сведения о создании единого царства ученые черпают из найденных родственных артефактов (церемониальные булавы царя Нехена Скорпиона, булава и палетка царя Чени Нармера) и сопоставлении древних мифов («борьба Сета и Гора») с историко-археологической логикой. Если обобщить, насколько это возможно, проделанную работу, то наиболее достоверной на сегодняшний день представляется следующее развитие событий. В период 3200–3000 гг. до н.э. в Египте шел длительный, растянувшийся на несколько поколений, процесс кровавой борьбы за доминирование – сначала в пределах Верхнего и Нижнего Египта, затем за присоединение к царству Верхнего Египта дельты Нила.

Из изображений в Нехене (Иераконполе) выясняется, что местный царь Скорпион подчинил Нубт (Некаду) и сделал свой город гегемоном Верхнего Египта. На одном из рисунков Скорпион изображен в двух коронах – плоской красной и конической белой. Первая считалась символом Некады, вторая – Иераконполя. В дальнейшем подобный двухкоронный головной убор (пшент, псхент) олицетворял единство двух частей страны – севера и юга, где красная корона (дешрет) считалась символом Нижнего Египта, а белая (хеджет) – Верхнего.

Двусторонняя палетка и булава Нармера, правителя Тиниса, покрыта изображениями, повествующими о завоевании этим царем Нижнего Египта, захвате 120 000 пленных и триумфальном праздновании этого события. Как полагают исследователи, Нармер – одно лицо с первым фараоном Миной (Менесом), либо его ближайший предшественник. Год образования единого Египетского царства нам точно не известен. Судя по всему, оно произошло незадолго до 3000 года до н.э. Несомненно то, что фундамент великого территориального царства древности был заложен в додинастический период. Именно тогда сформировался сохранявшийся последующими тысячелетиями неподражаемый египетский канон: уникальная письменность, атрибуты власти, формы причесок, стили одежды и художественная символика.

Тинитское царство

Первым общепризнанным фараоном Египта стал Мина (Менес) из города Тинис, поэтому время правления фараонов I и II династий известно в историографии как Тинитское царство. Согласно Геродоту и манефоновой традиции, Мина правил несколько десятков лет (от 30 до 60) и заслужил славу успешного завоевателя. Он окончательно объединил Египет, совершал походы далеко на юг в Нубию. При Мине сформировалась общеегипетская царская администрация, штат чиновников и писцов, ему приписывали создание централизованной ирригационной системы. Успешное правление первого фараона оборвалось трагически: во время охоты его утащил в воду бегемот.

Второй фараон Хор-Аха продолжил дело отца. Некоторые египтологи считают истинным основателем единого царства именно его, а не Мину. Хор-Аха совершил походы в Ливию и Нубию, расширил территорию царства до Элефантины, наладил регулярные торговые отношения с Библом и Ливаном. При нем началось возвышение Мемфиса – крупнейшего города долины Нила на протяжении следующего тысячелетия.

Третий фараон, Джер, правил почти полвека. Его царствование считается расцветом I династии. При нем начал разрабатываться солнечный календарь, окончательно принятый два с половиной века спустя при II династии. При фараоне Дене (пятом по счету) возникла религиозная церемония почитания священного быка Аписа – бога-покровителя Мемфиса и одного из воплощений Осириса. В XIX веке французские археологи обнаружили один из поздних некрополей священных быков. После смерти восьмого фараона Хор-Ка (Убиентеса) на престол взошла II династия. Причины смены правящего дома, как и родство между династиями, покрыты мраком.

Если I династия правила два с половиной века, то II династия, по разным источникам, продержалась от 130 до 220 лет. Вероятно, после смерти третьего фараона Нинечера его сыновья не поделили престол. В Египте разразилась смута, страна вновь распалась на два царства – Верхний и Нижний Египет. Мы имеем гораздо меньше информации о деятельности фараонов II династии потому, что большая часть царских гробниц была уничтожена – или, как говорят археологи-оптимисты, пока не найдена. Новое объединение страны произошло при последнем фараоне Раннего (Тинитского) царства Хасехемуи. Наконец, примерно в середине – конце XXVIII века до н.э. наступило время Древнего царства, знаменитого великими пирамидами своих фараонов.

Фараон

Важнейшее место в системе управления государством занимал фараон. В его образе воплощалось величие страны, покровительство небес, гармония мироустройства. Фараон воспринимался подданными как живое воплощение бога Гора (Хора), и потому служение ему считалось святой обязанностью каждого египтянина. Одна титулатура царского протокола ввергала в трепет современников и стала причиной большой путаницы среди египтологов. Помимо личного имени, каждый правитель Раннего царства имел «хорово имя» (имя сокола), «имя нессут-бити» (тронное имя, или буквально – имя тростника и пчелы, где первое означало Нижний Египет, а второе – Верхний), и «имя небти» (имя двух богинь-покровительниц). В дальнейшем, при фараоне III династии Джосере, к ним добавилось «золотое имя». Особа фараона и его род настолько возвышались над окружающими, что обычным явлением считались близкородственные браки, ведь найти достойных такой чести, кроме как в собственной семье, было невозможно.

Апофеозом величия власти фараона и достойным существованием в загробной жизни должны были стать их гробницы. Царские усыпальницы Раннего царства имели форму мастабы – усеченной пирамиды, сложенной из сырцового кирпича и содержащей внутри погребальную камеру, где хранился саркофаг с мумией и молельной комнаты со статуей усопшего. В XXVII веке до н.э. вместо кирпичных мастаб стали возводить знаменитые каменные пирамиды, ставшие символами величия и одним из семи чудес света.

Источник обложки: Место для путешественников