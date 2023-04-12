Древний Египет и древние египтяне Около 5000 лет назад в Северной Африке на берегу Нила возникла одна из древнейших мировых цивилизаций – древнеегипетская. Она дала миру монументальные сооружения, до сих пор поражающие своим величием – пирамиды, храмы, дворцы, оригинальную письменность (иероглифы), собственную систему астрономии и математики, самобытную культуру и миллион неразгаданных загадок. Каковы же были ее истоки? На чтение: 7 минут

Египет. Территория и природа

Территория Египта очерчена самой природой. Нильские пороги и Нубийская пустыня на юге, ливийские пески на западе, Средиземное море на севере, каменистые отроги Синая и Красное море на востоке создают естественные, достаточно изолированные границы с единственной водной артерией страны – Нилом. Хрестоматийный вид страны фараонов хорошо известен туристам – это пустыни, пальмы, верблюды. Однако археологические и климатические исследования показывают, что в Египте не всегда существовали те природные условия, что мы наблюдаем сейчас.

Со времени первого появления человека в нильской долине около полумиллиона лет назад ученые насчитывают восемь перемен климата с пятью влажными, двумя засушливыми и одним полузасушливым периодами, что каждый раз отражалось на погодных явлениях, разнообразии флоры и фауны Египта, общем ландшафте. Если обратиться к VI–IV тысячелетиям до н.э., – ко времени, предшествующему образованию единого государства, – то регион переживал наступление и отступление засухи.

С 6000 по 5100 гг. до н.э. климат стал жарче, число осадков уменьшилось. Саванна, по которой разгуливали жирафы, антилопы, слоны и страусы, начала превращаться в Сахару. Многие полноводные притоки Нила, русла которых мы можем наблюдать и сейчас, высохли. С 5100 по 2200 гг. до н.э. господствовал т.н. неолитический субплювиал, когда возросло влияние влажных ветров, наиболее благоприятных для земледелия. Только после 2200 года до н.э. климат в Египте стал походить на современный.

Ливни влажного периода позволяли возделывать почву вдоль вади (сухих русел), превращаемых на короткое время в бурные потоки воды. Местами сохранившаяся саванна давала возможность пасти скот, но главным и определяющим фактором существования и процветания Египта был, безусловно, Нил.

Нил

Слова Геродота, что «Египет – дар реки» стали классическими. Без Нила не было бы Египта. Он сформировал древнеегипетскую экономику и создал древнеегипетскую цивилизацию. Нил образуется слиянием около современного Хартума Белого Нила, берущего начало у экватора, и Голубого Нила, текущего по Эфиопскому нагорью. Если считать от далекого истока Рукарары, то Нил – самая длинная река в мире, тянущаяся на 6600 км. Однако его значение не в этом. Весенние муссоны с Индийского океана обрушиваются на Эфиопию и через Собату, Голубой Нил и Атбару несут огромный объем воды вниз по течению в Египет. Так происходит ежегодный разлив Нила: в верхнем Египте – в середине августа, в дельте – в середине октября.

Во время паводка вода разливается на огромной территории и приносит на поля большой слой ила. Его отложения под воздействием солнца выделяют соединения фосфора и азота, что делает почву чрезвычайно плодородной. С учетом того, что естественные удобрения восполнялись с каждым разливом, и, в отличие от Месопотамии, не происходило засоление поверхности, плодородие нильской долины оставалось очень высоким на протяжении всей древней истории.

Важной особенностью разливов Нила – а ученые могут проследить их на глубину в 60 000 лет – является непостоянство масштабов, сильные перепады объемов воды. Отмечены как периоды сильных и даже катастрофических паводков, так и периоды умеренных и слабых разливов реки. Такое поведение Нила натолкнуло египтян на идею искусственной ирригации. Чтобы хоть как-то регулировать разливы, они стали сооружать плотины, запруды, каналы, дамбы, активно использовать природные понижения рельефа (бассейны) для хранения излишков воды.

Кроме того, в дельте реки, тогда почти на треть заболоченной, требовались дополнительные усилия по осушению и дренажу. Возведение и поддержание ирригационной системы в надлежащем порядке требовало координации усилий и слаженной работы большого числа людей. Чтобы наладить процесс на постоянной основе, необходима была иерархия и управление. Таким образом, Нил способствовал зарождению первых протогосударств на территории Египта – номов.

Древние египтяне

Вопрос, что представляли собой древние египтяне, всегда волновал историков, но, к сожалению, в последние десятилетия он весьма политизировался. Идеологические войны сторонников расовых теорий, конъюнктурщиков всех мастей и искателей сенсаций сильно повредили изучению проблемы этнического происхождения строителей пирамид.

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Если абстрагироваться от крайностей, то можно нарисовать следующую картину. Первые признаки присутствия человека в долине Нила обнаруживаются в раннем (нижнем) палеолите, около 500 000 лет назад. Начиная со среднего палеолита, или около 120 000 лет назад, жизнедеятельность человека прослеживается непрерывно вплоть до великой засухи 24–18 тысячелетий до н.э. Примерно между 18 и 15 тысячелетиями до н.э. берега Нила и его притоков заселились вновь охотниками из саванн.

Во времена неолита (X–IV тысячелетия до н.э.) наблюдаются миграции в Египет из Нубии и Леванта. Переселенцы с Ближнего Востока, вероятно, принесли с собой идеи и основы сельского хозяйства и животноводства. Древнеегипетский язык относится к группе афразийских (семито-хамитских) языков и принадлежит к тому же корню, что и языки Древнего Востока – аккадский, арамейский или финикийский. Как считается, прародина афразийских языков восходит к ближневосточной натуфийской культуре X–VIII тысячелетий до н.э., а распад единой языковой семьи начался в VI тысячелетии до н.э.

Многочисленные фрески показывают египтян людьми преимущественно смуглыми, с тонкими чертами лица и темными волосами, однако мы встречаем среди них также и светлокожих рыжеволосых европеоидов, и людей с негроидными чертами. Недавние исследования генотипа древнеегипетского населения показали его глубокую связь с генотипом жителей древнего Ближнего Востока. Эти данные совпали с выводами, сделанными прежде археологами и лингвистами.

О том, как была организована жизнь и хозяйство древних египтян, читайте в материале Египетские номы