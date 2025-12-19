0 видео из 0

В мире найдено всего около 250 палеолитических венер, и 11 венер найдены в одном село Хотылёво! Это уникальное сосредоточение палеолитического искусства в одном месте – не случайно. Именно в селе Хотылёво русские археологи обнаружили уникальное «святилище» - место, где регулярно проходили встречи разных групп кроманьонцев 23 – 24 тысячи лет назад. Что это был за феномен в Хотылёво? Какие бывают палеолитические венеры в мире и чем они отличаются, об этом и многом другом в новом подкасте с археологом Константином Гавриловым.