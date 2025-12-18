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Культура неотъемлемая часть человека или максимум, к которому стоит стремиться? Культурный человек не способен на подлость, измены, предательство. Иначе, это противоречит его сущности, как культурного человека, рассказывает Олег Павлов — популяризатор гуманитарных знаний. Для чего человеку нужна культура? В чём суть искусства и где та самая грань между искусством и шоу-бизнесом? И в чём истинное предназначение искусства и культуры? Об этом и многом другом расскажет Олег Павлов, лектор нового ролика на канале Лектория Dостоевский.