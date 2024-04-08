5 класс | История Древнего мира

Загадка Венеры каменного века

Искрин В.

Полтора столетия историки и археологи ищут ответ на вопрос: чем были для древнего человека миниатюрные женские фигурки? Изображениями прародительниц, символами плодородия, предметами поклонения, произведениями искусства? Исследование жизнедеятельности первобытного социума свидетельствует о другом. Вручая эротические фигурки мужчинам, женщины таким образом осуществляли сексуальный отказ. Автор прослеживает историю женского отказа от его возникновения у животного предка человека до современных, весьма отличных от исходных, форм и показывает, как в ходе истории от сексуально-отказной куклы отпочковывались куклы-обереги (позже превратившиеся в божества), куклы-игрушки и подвергаемые поруганию праздничные куклы земледельцев.