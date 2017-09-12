Краткий курс истории. Версаль первобытной живописи 12 сентября 1940 года во Франции четверо подростков обнаружили знаменитую на весь мир пещеру Ласко, в которой сохранилось более 2000 наскальных рисунков, датируемых 18–15 тысячелетиями до н. э. Уже через три месяца пещера Ласко получила статус исторического памятника Франции, а в 1979 году вошла в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В поисках сокровищ Пещера Ласко расположена на левом берегу реки Везер, в известняковом холме, примерно в сорока километрах к юго-востоку от города Перигё во Франции. Узкий вход в пещеру образовался после падения сосны, в которую ударила молния. Согласно легенде, бродившей среди местных жителей, в пещере были спрятаны сокровища, и четверо подростков... На чтение: 1 минута

12 сентября 1940 года во Франции четверо подростков обнаружили знаменитую на весь мир пещеру Ласко, в которой сохранилось более 2000 наскальных рисунков, датируемых 18 – 15 тысячелетиями до н. э. Уже через три месяца пещера Ласко получила статус исторического памятника Франции, а в 1979 году вошла в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В поисках сокровищ

Пещера Ласко расположена на левом берегу реки Везер, в известняковом холме, примерно в сорока километрах к юго-востоку от города Перигё во Франции. Узкий вход в пещеру образовался после падения сосны, в которую ударила молния. Согласно легенде, бродившей среди местных жителей, в пещере были спрятаны сокровища, и четверо подростков в сентябре 1940 года решили проверить легенду на правдивость. И действительно, сокровища ребята обнаружили. Только не звонкие, а уникальные исторические. Пещера Ласко открыла перед нами уникальный мир искусства древнего человека. На ее стенах представлены яркие, насыщенные образы животных, населявших ее окрестности в далеком каменном веке.

Период создания рисунков, как и время заселения людьми пещеры Ласко вызывает споры и по сей день. Широкая датировка, располагающая время активного заселения пещеры и создания настенных рисунков, относит ее на период 18,5 – 15,5 тысяч лет назад. Вполне вероятно, что пещера была посещаема людьми на протяжении всего этого периода.

Самая красочная композиция всей пещеры находится в «зале быков» - самом широком во всей пещере. На стенах зала быков расположены два ряда зубров, сопровождаемые лошадьми, оленями и медведями. Есть среди животных и не поддающиеся описанию, например большое загадочное животное, на лбу которого изображено нечто вроде рога, за что он и получил название «единорог». Некоторые изображения достигают 5 метров в длину. В остальных проходах и залах пещеры, которых насчитывается 7, также расположены изображения. Некоторые раскрашены, некоторые – нет. Художники каменного века трудились над этой пещерой на протяжении поколений, используя сложные приемы живописи, изображая не только контуры зверей, но и закрашивая их цветами, соответствующими окрасу настоящих животных. Некоторые изображения намекают на представление древних художников о перспективе.

Исследователь-беглец

Первым исследователем пещеры Ласко стал специалист по древностям – Анри Брёйль, который скрывался в том регионе во время фашистской оккупации. В компании других исследователей и помощников Брёйль установил историческую подлинность наскальных рисунков, провел множество измерений, описей и иных работ по изучению удивительной находки. Позднее Брёйль так охарактеризовал Ласко: «Если Альтамира (пещера в Испании . – Прим. авт. ) – столица пещерной живописи, то Ласко ее Версаль». По результатам работы Брёйля было описано более 1400 отдельных изображений. Изначально Брёйль рассчитывал найти в пещере захоронение, но оказалось, что древний человек не воспринимал ее как гробницу. Более того, малое количество орудий и следов жизнедеятельности, найденных в пещере, указывает на то, что она не была местом обитания. Вполне вероятно это был некий прообраз «храма» или «библиотеки», в которой хранились знания о периодах охоты на тех или иных зверей, возможно проводились ритуалы и приносились подношения ради удачи на охоте.

Лечение «зеленой болезни»

С 1948 года пещера Ласко начала действовать как туристический объект. Но туристов, ежедневно желавших увидеть подлинную живопись первобытных предков, оказалось настолько много, что возникла угроза сохранности рисунков. В итоге в 1955 году из-за избытка углекислого газа, возникшего от дыхания посетителей, микроклимат пещеры стал меняться. Изображения начали разрушаться, а через пять лет пещера и вовсе «заболела» «зеленой болезнью»: слишком высокая температура в Ласко, искусственное освещение и углекислый газ привели к распространению на стенах пещеры колоний водорослей. В результате в 1963 году правительство Франции закрыло доступ в Ласко для туристов. С помощью технологий в последующие несколько лет удалось восстановить микроклимат пещеры и спасти уникальные рисунки. Для туристов же в 1983 году была открыта точная копия пещеры – Ласко II.