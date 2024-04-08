5 класс | История Древнего мира

Мифы Древней Греции. 2005

Грейвс Р.

Книга Роберта Грейвса, знаменитого английского поэта, романиста, переводчика, автора исследований, посвященных истории и мифологии Древнего Востока представляет собой изложение древнегреческих мифов, которое сопровождается ссылками на античных писателей, историков и философов и обширными комментариями самого автора, обладавшего незаурядной эрудицией. В его увлекательном поэтическом пересказе представлена эволюция жестоких и мрачных архаических богов и героев в прекрасные очеловеченные образы.