5 класс | История Древнего мира

Греческая мифология и религия. Курс лекций. 2005

Зайцев А.

Книга основана на курсе лекций, читавшемся А.И.Зайцевым на историческом факультете ЛГУ в 1970— 1980-х гг. Она соединяет в себе доступность изложения с оригинальным научным подходом к изучаемым явлениям и профессиональным владением всем античным материалом. В работе освещаются история изучения греческой религии и мифологии, начиная с самих греков и заканчивая фрейдизмом и структурализмом, современное состояние этой области, история развития греческой религии от праиндоевропейских времен до периода архаики, фигуры всех основных богов греческого пантеона, Элевсинские мистерии, Дельфийский оракул, характерные черты греческой мифологии и др. Книга адресована всем интересующимся греческой религией и мифологией. Она может быть использована в качестве учебного пособия для студентов исторического, философского и филологического факультетов, знакомящихся c этим предметом.