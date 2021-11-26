КАССИОПЕЯ (др.-греч. Κασσιόπεια, Κασσιέπεια) На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии жена эфиопского царя Кефея , мать Андромеды .

Кассиопея была дочерью Араба, сына Гермеса. Самый известный миф, связанный с Кассиопеей – предание о спасении ее дочери Андромеды, которая должна была быть принесена в жертву морскому чудовищу из-за тщеславия своей матери. Кассиопея похвалялась своей красотой перед нереидами, чем навлекала на себя их гнев не только этих богинь, но и Посейдона. Он наслал на страну чудовище, которому на съедение и предназначалась Андромеда;однако ее спас Персей , восхищенный ее красотой (Apollod., II, 4, 3). После спасения Андромеды Кассиопея была превращена в созвездие (Ps.-Eratosth., 16).

Иллюстрация :

Персей и Андромеда (Кефей и Кассиопея благодарят Персея за спасение дочери). Картина П. Миньяра. 1679. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова