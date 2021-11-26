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Гекатомба (греч. ἑκατόµβη ‒ «сто быков» или «сто коров»)
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Гекато́мба (греч. ἑκατόµβη — «сто быков» или «сто коров») — в древнегреческой религии (см. Греции Древней мифология и религия) тип крупного, обычно общественного жертвоприношения богам. В норме Г. предполагала одновременное принесение в жертву ста особей крупного рогатого скота. Однако не всегда это правило соблюдалось со всей скрупулезностью, и в конечном счете Г. стали называть просто большое торжественное жертвоприношение. Лучше всего известна из источников Г., совершавшаяся на акрополе Афин во время праздника Великих панафиней (см. Греции Древней мифология и религия).
Лит.: Detienne M., Vernant J.-P. The Cuisine of Sacrifice among the Greeks. Chicago, 1989. И. Е. Суриков.
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