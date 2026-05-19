Древнегреческие боги – слепок с человека Говоря о древнегреческом пантеоне богов, важно понимать, что подобно многим другим языческим верованиям греки лепили своих богов с себя, вкладывая в их образ черты, которые были обычными в их обществе.

Говоря о древнегреческом пантеоне богов, важно понимать, что подобно многим другим языческим верованиям (т.е. "народным", традиционным, ибо "язык" означает "народ") греки лепили своих богов с себя, вкладывая в их образ черты, которые были обычными в их обществе. Т.е. их боги – это такие же люди, но наделённые сверхсилой и бессмертием. А потому вели они себя зачастую, мягко говоря, не "по-божески".

Например, богиня охоты Артемида - покровительница всего живого. Как считают, позаимствованная у тавров – древних обитателей Крыма и даже именовавшаяся "Таврополой". Так вот, Лето - мать Артемиды и её брата-близнеца Аполлона - была возлюбленной Зевса, отца её детей. Но как-то её подруга Ниоба, у которой было 9 сыновей и дочерей, похвалилась своей плодовитостью, и тогда по просьбе матери Артемида своими стрелами убила всех её дочерей, а Аполлон – сыновей. Аполлон, кстати, не всегда был "светлым богом" – изначально его считали демоном-убийцей (имя его означает "губитель"), покупая его лояльность многочисленными жертвами.

В другой раз внук Аполлона Актеон разгневал Артемиду не то тем, что отверг её любовь, не то тем, что считал себя лучшим охотником, чем она. В итоге Артемида превратила его в оленя, которого разорвали его собственные охотничьи собаки.

Совсем нехорошая история произошла с Медузой, которую мы знаем, как Горгону – жуткое чудовище со змеями вместо волос, от одного взгляда в лицо которой человек превращался в камень. Но изначально титанида (т.е. потомок титанов) Медуза была совершенно выдающейся красавицей. Такой, что воспылавший к ней любовью бог моря Посейдон набросился на неё даже в храме Афины, где Медуза пыталась от него укрыться. Афина очень обиделась на подобное осквернение своего храма, и с согласия других богов превратила Медузу в чудовище, чтобы ни один мужчина не смог на неё более посмотреть. Да в придачу сделала её смертной, что дало возможность впоследствии герою Персею её убить. При этом истинному виновнику произошедшего – Посейдону, как брату самого Зевса, всё сошло с рук.

Мы можем сказать, что это просто мифы, легенды и даже сказки, но не стоит забывать, что миф отражает то, как его авторы видели окружающий их мир. И то, что женщина пострадала из-за прихотей мужчин и это было отражено в одной из самых известных легенд своей эпохи, прекрасно отражает реальность, в которой жили древние греки, ведь женщина в их мире была почти бесправной на фоне мужчины.

А вспомним, с чего началась десятилетняя Троянская война. Богини Гера, Афина и Афродита заспорили, кому достанется "яблоко раздора" с надписью "прекраснейшей", подброшенное на пир богов богиней раздора Эридой. Судьёй назначили сына троянского царя Париса, и тут каждая из богинь стала пытаться его "заинтересовать": Гера предлагала ему власть над всей Азией, Афина – великие подвиги, Афродита – любовь прекраснейшей из женщин. В итоге юноша бежал в Трою с полюбившей его женой спартанского царя Менелая красавицей Еленой, из-за чего брат спартанца царь Агамемнон поднял всю Грецию на войну с Троей – мощным процветающим конкурентом. И в итоге уничтожил её. При этом все боги так или иначе поучаствовали в войне – одни на стороне греков, другие – троянцев. Люди же были для них как фигурки на шахматной доске.

Нельзя не вспомнить и о выдававшим за определённую плату откровения богов и пророчества Дельфийском оракуле. В храме Аполлона в Дельфах номинально главным лицом была жрица-пифия, изрекавшая все пророчества.

Но сама суть их фактически формулировалась толковавшими её жрецами храма, бывшими изрядными психологами. В итоге оракул выдавал очень осторожные пророчества, которые можно было толковать и так, и этак. Например, афинянам во время персидского нашествия на Аттику посоветовал "искать спасения за деревянными стенами", и те, сделав ставку на строительство флот, разгромили персидский флот у Саламина, вынудив персов уйти, т.к. нищая разорённая Греция не могла прокормить 50-60-тысячную армию Ксеркса, и снабжение было возможно только морем.

Зато в другой раз собиравшиеся воевать с соседями, спартанцы вопросили оракула об итогах войны. И услышали в ответ:

Слышу, как цепи стальные звенят на ногах побежденных.

Вижу, как Спарты сыны измеряют шагами тегейскую землю.

Вдохновлённые пророчеством, спартанцы вступили в войну, но были разбиты. А их пленных в цепях прогнали по всей тегейской земле и продали в рабство на невольничьих рынках. Но какие претензии к оракулу? Он всё правильно предсказал! Его просто неправильно поняли…

Важно отметить, что подобный подход к пантеону богов был во всех языческих верованиях – люди "лепили" богов с самих себя, наделяя их своими качествами, зачастую – весьма далёкими от нынешних и даже древних моральных установок "добра и зла". Это относится не только к грекам: например, германские (скандинавские) боги ложь, клятвопреступления и убийства из корысти используют вовсю. Этим не редко промышляют и боги кельтов, тюрок, японцев и индусов. Понятия же "греха", т.е. заведомо неприемлемой определённой "свыше" модели поведения, в языческих культах воспринималось совсем не так, как в современных монотеистических религиях. Грех определялся как нарушение гармонии и миропорядка и требовал немедленного его восстановления, чаще всего через принесение искупительных жертв. При чем, с языческой точки зрения, если жертва не была принесена во время, за грешником начинали тянуться неудачи и он мог обречь свою общину или город на беды и страдания.