5 класс | История Древнего мира

Греческая колонизация. VII - III вв. до н.э.. 1982

Яйленко В.

В книге рассматриваются основные стадии древнегреческой колонизации: выведение колоний, основание полисов и последующие отношения между колонистами и метрополией. Автор исследует земельный строй колоний, социальные отношения, юридический статус колонистов. Особое внимание уделено колонизационной деятельности Афин и характеристике их колоний. Работа основана на многочисленных источниках, главным образом эпиграфических, многие из которых впервые переводятся на русский язык.