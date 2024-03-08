СИРАКУЗЫ

Сиракýзы ( древнегреч. Συράκουσαι, лат. Syracusae) — полис на юго-восточном побережье Сицилии, основанный первоначально на близлежащем о. Ортигия выходцами из Коринфа под предводительством Архия из рода Гераклидов. Дату основания С. традиционно помещают в промежуток между 735 и 730 до н. э., однако существуют аргументы в пользу более позднего основания города в середине VII в. до н. э. Особую роль в развитии С. всегда играла деятельность правителей города. В V в. до н. э. тиран Гелон (485–478 до н. э.) сделал С. самым могущественным и богатым полисом Сицилии, объединив под властью С. все греческие полисы острова. При Гелоне и его брате Гиероне I (478–467 до н. э.) С. стали крупнейшим культурным центром: поэты Симонид, Пиндар, Вакхилид, философ Ксенофан и другие видные деятели пользовались покровительством тиранов С., в городе велось масштабное строительство общественных зданий. К другим наиболее успешным правителям С. можно отнести Дионисия I (405–367 до н. э.), Тимолеонта (343–337 до н. э.) и Гиерона II (270/269–216/215 до н. э.). Современником последнего был великий математик Архимед , также уроженец С. Внешняя политика С. определялась постоянными конфликтами с Карфагеном , среди которых были и победные для С. сражения, как битва при Гимере в 480 до н. э., и серьезные поражения. Во время Пелопоннесской вой­ны С. были осаждены Афинами в ходе Сицилийской экспедиции 415–413 до н. э. С 212 до н. э. над С. установилась власть Рима. С. потеряли независимость, но оставались крупным административным центром и активным участником средиземноморской торговли.

Лит. : Evans R. J. Ancient Syracuse: From Foundation to Fourth Century Collapse. London–New York, 2016; Holloway R. R. The Archaeology of Ancient Sicily. London–New York, 1991; Sicily from Aeneas to Augustus: New Approaches in Archaeology and History / Ed. Chr. Smith, J. Serrati. Edinburgh, 2000. А. В. Иванова.