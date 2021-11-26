КУМЫ

КУМЫ - первая древнегреческая колония в Италии, на побережье Тирренского моря, в Кампании.

Ос­но­ва­на в середине VIII века до нашей эры ко­ло­ни­ста­ми, при­быв­ши­ми ли­бо из од­но­именного го­ро­да на ана­то­лий­ском по­бе­ре­жье, ли­бо с острова Эв­бея. Кумы бы­ли глав­ным цен­тром рас­про­стра­не­ния и влия­ния греческой куль­ту­ры на эт­ру­сков, рим­лян и другие ита­лий­ские на­род­но­сти. Кумами бы­ли вы­ве­де­ны несколько ко­ло­ний: в Южной Ита­лии - Ди­ке­ар­хия (римские Пу­те­о­лы), Но­ла и Не­аполь, на Си­ци­лии –-Занк­ла (Мес­са­на; ны­не Мес­си­на). В сою­зе с Си­ра­ку­за­ми в 474 году до нашей эры Кумы раз­би­ли объ­е­ди­нён­ный флот эт­ру­сков и кар­фа­ге­нян. Зна­чительного про­цве­та­ния и мо­гу­ще­ст­ва дос­тиг­ли в начале V века до нашей эры при ти­ра­не Ари­сто­де­ме. В конце V века до нашей эры за­воё­ва­ны сам­ни­та­ми, од­на­ко со­хра­ня­ли греческие куль­ты и тра­диции греческой куль­ту­ры. Вбли­зи Кум на­хо­дил­ся зна­ме­ни­тый грот с ора­ку­лом про­ри­ца­тель­ни­цы Си­вил­лы. В 338 году до нашей эры Кумы завоё­ва­ны рим­ля­на­ми, по­лу­чив позд­нее ста­тус рим­ско­го му­ни­ци­пия. В пе­ри­од 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны со­хра­ня­ли вер­ность Ри­му. В эпо­ху Им­пе­рии с рас­цве­том га­ва­ни Пу­те­олы (Puteoli, ны­не Поц­цуо­ли) Кумы ут­ра­ти­ли зна­че­ние. При императоре Ав­гу­сте Кумы по­лу­чи­ли название Ко­ло­ниа-Юлиа-Ау­гу­ста (Colonia Iu­lia Augusta). Раз­ру­ше­ны в VI веке нашей эры в вой­нах Ви­зан­тии с го­та­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)