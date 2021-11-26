КУМЫ
КУМЫ - первая древнегреческая колония в Италии, на побережье Тирренского моря, в Кампании.
Основана в середине VIII века до нашей эры колонистами, прибывшими либо из одноименного города на анатолийском побережье, либо с острова Эвбея. Кумы были главным центром распространения и влияния греческой культуры на этрусков, римлян и другие италийские народности. Кумами были выведены несколько колоний: в Южной Италии - Дикеархия (римские Путеолы), Нола и Неаполь, на Сицилии –-Занкла (Мессана; ныне Мессина). В союзе с Сиракузами в 474 году до нашей эры Кумы разбили объединённый флот этрусков и карфагенян. Значительного процветания и могущества достигли в начале V века до нашей эры при тиране Аристодеме. В конце V века до нашей эры завоёваны самнитами, однако сохраняли греческие культы и традиции греческой культуры. Вблизи Кум находился знаменитый грот с оракулом прорицательницы Сивиллы. В 338 году до нашей эры Кумы завоёваны римлянами, получив позднее статус римского муниципия. В период 2-й Пунической войны сохраняли верность Риму. В эпоху Империи с расцветом гавани Путеолы (Puteoli, ныне Поццуоли) Кумы утратили значение. При императоре Августе Кумы получили название Колониа-Юлиа-Аугуста (Colonia Iulia Augusta). Разрушены в VI веке нашей эры в войнах Византии с готами.