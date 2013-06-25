Фанагория Основан крупнейший древнегреческий полис на территории нашей страны - на Таманском полуострове (Краснодарский край). Позднее Фанагория входила в состав Византийской империи и Хазарского каганата. На чтение: 2 минуты

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЕ ГОРОДИЩЕ

Фанагория - самое большое древнегреческое городище на территории России, один из крупнейших античных городов Причерноморья. Находится в живописном месте на Таманском полуострове (между Черным и Азовским морями, напротив Крыма). Город был основан в середине VI в. до н.э. греческими переселенцами из г. Теоса (современная Малая Азия). Погиб в результате вражеского нашествия в начале X в. н.э. Имеет богатейшую историю, которая связана не только с древними греками, но также и другими народами (синдами, сарматами, евреями, хазарами, болгарами).

Городище занимает площадь около 65 га и располагается на двух плато (верхнем и нижнем), спускающихся к морскому заливу. За 1600-летнюю историю города отложился мощный культурный слой достигающий 7 м толщины. Примерно около трети площади древнего города затоплено морем. В 1999 году были начаты подводные исследования.

КВИНТЭССЕНЦИЯ БОГАТЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЮЖНОЙ РОССИИ

Фанагория была основана в VI веке до нашей эры переселенцами из греческой области Иония, находившейся на берегу Малой Азии. Ионийские греки переселялись во вновь основанные колонии, расположенные вдоль берегов Средиземноморья и Черного моря (Понта). Одними из самых свободолюбивых оказались два города - Фокея и Теос, жители которых предпочли покинуть свою родину в полном составе, чем стать рабами.

Арриан пишет, что Фанагорию основал теосец Фанагор, бежавший от «персидской наглости». По его имени и назван город. Фанагор был ойкистом: так называли предводителя колонистов-переселенцев, который пользовался диктаторскими полномочиями. Иначе и быть не могло, поскольку процесс переселения в новые незнакомые земли был сопряжен с огромными трудностями. Успешно руководить таким процессом можно было только сильной рукой. После смерти ойкиста в городе устраивали ежегодные праздники, посвященные ему.

В отличие от средиземноморских берегов к началу VI в. до н.э. северное побережье Черного моря практически еще не было освоено греками. Например, первые эллинские колонии на Таманском полуострове, расположенном между Черным и Азовским морями, появились примерно в 70-е годы VI в. до н.э. Именно здесь теосцы основали в 540-е годы до н.э. Фанагорию. Плодородные таманские земли позволяли выращивать самую разнообразную сельскохозяйственную продукцию, в том числе и зерно.

В значительных количествах это зерно экспортировалось в IV в. до н.э. в Афины, о чем пишет известный оратор Демосфен и другие древние авторы. В так называемый «греческий период» город был процветающим центром сельского хозяйства, ремесла и торговли. Товары в Фанагорию поступали из разных концов Средиземноморья. В городе были построены великолепные общественные сооружения, в том числе храмы из мрамора, удобные большие жилые дома, улицы были замощены камнем и битыми черепками, проведена городская канализация. На морском побережье был построен порт, в который заходили корабли со всей греческой ойкумены. В конце V в. до н.э. Фанагория вошла в состав Боспорского государства, сохранив значительные элементы своей полисной (государственной) независимости.

В конце эпохи до нашей эры город оказался в водовороте бурных событий, связанных с войнами, сменами царских династий, изменениями в экономической структуре античного общества. Так, в I в. до н.э. город восстал против знаменитого понтийского царя Митридата Евпатора, который вел бесконечные войны против Рима. Он известен еще, в частности, тем, что ежедневно прини­мал небольшие порции разных ядов, чтобы уберечься от отравления. В итоге, проиграв войну Риму, он не смог покончить с собой и просил своего раба убить его мечом. В процессе раскопок в Фанагории был найден уникальный письменный документ - мраморное надгробие Гипсикратии, жены царя Митридата, подтверждающий аутентичность этих событий.

Она погибла в процессе восстания Фанагории против Митридата (в 63 г. до н.э.). Восставшие фанагорийцы осадили акрополь, где во дворце находились дети царя, и взяли их в плен (позднее они были отправлены в Рим). За активное сопротивление Митридату всесильный Рим да­ровал Фа­на­гории независимость. В первые века нашей эры на некоторое время наступил период относительного процветания всего Боспора и Фанагории в частности.

Однако в начале III в. н.э. город был захвачен врагами - по-видимому, скифами. Несмотря на то, что врагов удалось победить, вскоре наступили тяжелые времена. В IV в. н.э. город был полностью разрушен кочевыми пле­менами гун­нов, пришедшими в Причерноморье из степей Северного Китая. Этим печальным событием заканчивается античный период его истории. В средневековое время Фанагория (наряду с известной Тму­та­ра­канью, которая располагалась в 25 км от нее) была одним из административных центров Хазарского каганата (соседом Древнерусского государства), находившегося между Вол­­гой и Днепром.

В горо­де су­щест­вовали одни из самых древних в нашей стране общины христиан и иудеев. Некоторые историки полагают, что здесь проповедовал святой апостол Андрей Первозванный. В IV в., после объявления христианства государственной религией Римской империи, оно значительно усиливает свои позиции в Черноморских греческих колониях и вслед за этим начинает более успешно распространяться среди населения Северного Кавказа. Митрополит Макарий, автор известного труда об истории Русской Православной церкви, указывал, что существовала Фанагорийская епархия.

Он высказывал предположение, что учреждение этой епархии и нескольких соседних (зихийских) вполне могло произойти и в IV в. Но некоторые события и даже имена можно датировать, опираясь на письменные источники. Фанагорский епископ Иоанн присутствовал на Цареградском Соборе в 519 г. и подписался под отношением сего Собора к Константинопольскому патриарху Иоанну о возобновлении на священных скрижалях (диптихах) имен некоторых его предшественников, которые он повелел было изгладить.

Наличие в городе христианской общины подтверждают и археологические материалы, например, из находок полевого сезона 2007 г. В ходе исследований на территории акрополя были обнаружены тарелки с крестами.

Что же касается иудейской традиции, то основанием для утверждений о ее существовании служат факты находок в Фанагории надгробных камней с изображением семисвечников (менор) и сведения о том, что Фанагорийская синагога из­вестна с 16 г. н.э.

Многовековая история Фанагории - это квинтэссенция богатейшей истории Южной России. До сих пор она во многом остается не известной для нас.

История Фанагории на сайте Фанагорийской (Таманской) экспедиции Института Археологии РАН

Обложка: Мраморная голова древнегреческой статуи, найденная во время подводных археологических раскопок на дне Таманского залива в рамках Фанагорийской археологической экспедиции. Фото Maria Plotnikova CC BY 4.0 Источник: https://commons.wikimedia.org