5 класс | История Древнего мира

Вавилон легендарный и Вавилон исторический

Белявский В.

Вавилония в пору своего расцвета была центром Древнего мира, а столица его – Вавилон – одним из крупнейших и красивейших городов на земле. С Вавилоном связано множество событий, вошедших в истории человечества, и не меньше мифов и легенд. Вавилонская башня. Вавилонское столпотворение. Вавилонский плен. Вавилонская блудница. Висячие сады Семирамиды, безумие великого царя Навуходоносора и пиры Валтасара – это все Вавилон. Он переживал взлеты и падения, его разрушали до основания, а потом восстанавливали в еще большем блеске и величии. Александр Македонский стремился в Вавилон, сделал его столицей своей державы, и это был последний подъем великого города.Так каким же он был, Вавилон, чье имя долгое время служило синонимом богатства и преуспеяния? Кто его населял? Как жили и к чему стремились эти люди? Об этом рассказывает книга Виталия Белявского, выдающегося знатока Ассирии и Вавилона.