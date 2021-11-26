НАБОНИД (Аккадское ‒ Набу-на’ид, буквально‒ бог Набу превознесён) На чтение: 1 минута

По­след­ний царь Ва­ви­ло­нии (556–539 до н. э.).

За­хва­тил трон, уст­ра­нив ца­ря Ла­ба­ши-Мар­ду­ка. В на­ча­ле сво­его прав­ле­ния со­вер­шил по­ход про­тив Ки­ли­кии. В 553 за­вое­вал Хар­ран в Верх­ней Ме­со­по­та­мии и в 550 от­пра­вил­ся для по­ко­ре­ния ара­вий­ской обл. Тей­ма (ны­не Тай­ма), где ос­та­вал­ся в те­че­ние 10 лет, пе­ре­дав власть в Ва­ви­ло­нии сво­ему сы­ну Вал­та­са­ру. По­сле воз­вра­ще­ния Н. про­во­дил ре­фор­му, на­прав­лен­ную на по­сте­пен­ное уси­ле­ние ро­ли куль­та бо­га лу­ны Си­на, при­пи­сы­вая это­му бо­гу вер­хов­ную власть, ра­нее при­над­ле­жав­шую бо­гу Мар­ду­ку. Ре­лиг. по­ли­ти­ка Н. бы­ла на­прав­ле­на на ог­ра­ни­че­ние влия­ния жре­че­ст­ва и рас­ши­ре­ние гос. кон­тро­ля над хра­мо­вой соб­ст­вен­но­стью. Это при­ве­ло к кон­флик­ту с жре­че­ст­вом и на­се­ле­ни­ем Ва­ви­ло­на и др. го­ро­дов. Осе­нью 539 перс. ар­мия, на­пав на Ва­ви­ло­нию, за­хва­ти­ла Ва­ви­лон. Н. был пле­нён, но перс. царь Кир II по­ща­дил его, на­зна­чив на­ме­ст­ни­ком в обл. Кар­ма­ния.