МАРДУК-АПЛА-ИДДИНА (МАРДУКАПАЛИДДИН) II

Мардук-апла-иддина (Мардукапа­лиддин) II — вавилонский царь в 721—710 и 703 до н. э. Правитель влиятельного халдейского племенного княжества Бит-Якин (в Южн. Вавилонии), потомок его вождя Эриба-Мардука, добившегося престола Вавилонии около 770 до н. э. К концу периода независимости Вавилонии пользовался титулом «царь Приморья» (Южн. Вавилония), в этом качестве в 729 до н. э., когда ассирийский правитель Тиглатпаласар III завоевал Вавилонию и установил ее унию с Ассирией , М.-а.-и. II признал себя его подданным. Когда в конце 722 преемника Тиглатпаласара сверг узурпатор Саргон II, М.-а.-и. II весной 721 взбунтовался против ассирийского владычества над Вавилонией и сам занял ее престол. Сплотил против ассирийцев халдейские и арамейские племенные автономные образования в Вавилонии и собственно вавилонские города, заключил против Ассирии союз с Эламом. М.-а.-и. II изображал себя в надписях избранником бога Мардука на роль спасителя страны, осуществлял обширные земельные пожалования сановникам и своим приверженцам и подчеркнуто покровительствовал главным городским общинам страны (Вавилону и Борсиппе) и их привилегиям. Часть элиты оставалась, однако, ему враждебна. Лишь в 710 до н. э. Саргон II атаковал Вавилонию и захватил ее престол, изгнав М.-а.-и. II из Вавилона. М.-а.-и. II продолжал сопротивляться ассирийцам в своей коренной области Бит-Якин до 707 до н. э., когда, с падением ее столицы Дур-Якин, бежал в Элам. Однако когда через некоторое время после смерти Саргона вавилонский чиновник Мардук-закир-шуми восстал против его преемника Синаххериба и овладел престолом Вавилонии, свергнув ассирийскую власть (703 до н. э.), М.-а.-и. II вернулся, сверг самого Мардук-закир-шуми и вновь воцарился в Вавилонии на 9 месяцев. Синаххериб разгромил его и его эламских союзников в битве при Кише и занял Вавилон (конец 703 до н. э.), М.-а.-и. II, опираясь на помощь Элама, вновь продолжил сопротивление ассирийцам в своей коренной халдейской области, но в 700 до н. э. вынужден был бежать оттуда «за море», на островок Персидского залива в эламских владениях, где и умер около 694 до н. э.

М.-а.-и. II оказался первым из вождей вавилонян, пытавшимся освободиться от ассирийского владычества и дольше прочих противостоявшим ассирийцам. Вавилоняне запомнили М.-а.-и. II как достойного и упорного правителя, хотя и претерпевшего великую катастрофу страны: в позднейших вавилонских «Кедорлаомер-текстах» (2-я половина I тысячелетия до н. э.) уход самого бога Набу из Вавилонии под натиском врагов сравнивается с отступлением М.-а.-и. II за море, а в VII в. до н. э. потомки М.-а.-и. II неоднократно оказывались среди вождей антиассирийских восстаний в Вавилонии, что говорит об уважении к его исторической роли.

Лит.: Beaulieu P.-A. A history of Baby­lon, 2200 BC — AD 75. Hoboken, 2018. А. А. Немировский.