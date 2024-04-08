5 класс | История Древнего мира

Кембриджская история Древнего мира. Том 9 Часть 2 Последний век Римской республики. 146-43 гг. до н. э. 2020

Линтотт Э. , Роусон Э. , Крук Дж. А.

В данных томах рассматривается переломный период в истории Древнего Рима — от разрушения Карфагена до убийства Цезаря и создания второго триумвирата. В эти десятилетия римские республиканские институты постепенно рушатся, не выдерживая огромной нагрузки: после череды завоевательных войн Римская империя простирается от Испании до Черного моря, от Галлии до Африки. Рим оказывается втянут не только во внешние, но и во внутренние конфликты: сперва — восстания рабов, затем — противостояние с союзниками-италийцами и, наконец, опустошительные гражданские войны, в которых гибнет Римская республика и зарождается Римская империя. В этом томе читатель увидит, как государство всё глубже погружалось в пучину раздоров: как пали трибуны Гракхи, пытавшиеся раздать землю плебсу, как соперничество Мария и Суллы переросло в кровопролитную гражданскую войну и проскрипции, как Помпей и Красс, бывшие соратники Суллы, разрушили его режим, как Цезарь сломил сопротивление сенатских консерваторов, а те загнали его в политическую ловушку, выходом из которой стала новая гражданская война; как победитель в ней Цезарь был сражен кинжалами прощенных им врагов и как Октавиан, приемный сын диктатора, объединившись с Антонием, его соратником, поднял знамя мщения. В томе представлены самые разные грани жизни Поздней республики — политическая и военная история, гражданское и уголовное право, экономика и социальная структура общества, религия и культура, обстановка в отдаленных провинциях и сопредельных царствах. Большое внимание уделяется жизни не только аристократии, но и римского городского плебса, который в Поздней республике стал новой политической силой, мощной и грозной.