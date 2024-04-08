5 класс | История Древнего мира

Греческая трагедия. 1958

Лосев А.

Мировое художественное наследие в области театра, литературы и искусства в наши дни как никогда еще в истории объединяет своими гуманистическими идеями миллионные массы всего прогрессивного человечества. Античный театр, овеянный немеркнущей славой, дорог нам своими героическими образами, великими идеями свободы, патриотизма и верой в силу человека.Авторы стремились показать греческую трагедию эпохи расцвета афинской рабовладельческой демократии как массовое высокохудожественное, идейное искусство, имеющее общечеловеческий прогрессивный смысл. Греческую трагедию авторы понимали как кульминационную вершину античного театра V в. Действительно, в бессмертных, высокоценимых классиками марксизма-ленинизма античных трагедиях ясно видны тысячелетние искания правды жизни, видны смелые философски-прогрессивные идеи V в. до н. э., эпохи, которую Маркс называл эпохой «высочайшего внутреннего расцвета Греции».В греческой трагедии, как и в трудовом эпосе Гесиода, в баснях Эсопа и в комедиях Аристофана, видно смелое прославление труда, видно в зародыше и зерно великой идеи о том, что самыми нужными в государстве людьми являются люди честного земледельческого и ремесленного труда. Эти основные особенности древнегреческой трагедии должны быть раскрыты с возможно большей полнотой и последовательностью, поэтому авторы настоящей книги и сочли целесообразным создание нового учебного пособия по античной драме.