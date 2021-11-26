ТЕАТРАЛЬНЫЕ АГОНЫ В КЛАССИЧЕСКИХ АФИНАХ

Состязания афинских поэтов-драматургов, хорегов и актеров на праздниках, посвященных Дионису.

В классических Афинах театральные постановки были связаны с двумя организованными в государственном масштабе ежегодными праздниками, посвященными Дионису: на весну приходилось Городские, или Великие, Дионисии (в месяце Элафеболионе ), на зиму – Ленеи (в месяце Гамелионе ). Кроме того, в масштабе демов, особенно самых богатых, которые имели даже собственные театральные сооружения, организовывались Сельские, или Малые, Дионисии. По-видимому, театральные постановки некогда осуществлялись и во время Анфестерий – еще одного посвященного Дионису праздника, но со временем от этой практики отказались, и представление комедий на Анфестериях было возобновлено лишь во 2-й половине IV в. до н.э., к тому же сохранившиеся свидетельства традиции об этих постановках довольно скудны.

Особенным блеском и пышностью отличались драматические постановки на Великих Дионисиях, поэтому большинство свидетельств, которые нам оставила античность относительно структуры и организации театральных зрелищ в Афинах, касаются именно этого праздника.

У нас нет бесспорных сведений о распределении пьес по отдельным дням празднеств, так же как и о том, сколько дней продолжались представления, тем более что с течением времени в организации состязаний происходили довольно существенные изменения. Согласно традиционной точке зрения, в V в. до н.э. на Великих Дионисиях драматические представления продолжались три дня, но некоторые исследователи полагают возможным увеличить этот срок до четырех дней. Тогда, вероятно, в первый день давалось три комедии, а в следующие – по одной тетралогии. Для 2-й половины IV в. до н.э., как правило, предлагается следующий порядок состязаний: первый день – сатировская драма и старая трагедия, а также 5 комедий (хотя некоторые исследователи полагают, что комедии представлялись в последний, четвертый, день), а во второй и третий дни – по 4-5 новых трагедий.

В период расцвета театра в Афинах руководство подготовкой к празднику, несомненно, осуществлялось в государственном масштабе. Театральными представлениями на Великих Дионисиях заведовал архонт-эпоним, на Ленеях – архонт-басилевс. На Малых Дионисиях, которые проводились по демам, всем распоряжался демарх .

Подготовка театральной постановки начиналась с того, что драматург, желавший поставить на сцене написанную им тетралогию или комедию, заранее должен был обратиться к архонту с просьбой дать ему хор (χορὸν διδόναι). Удовлетворить или отклонить это ходатайство драматурга, по-видимому, зависело от архонта, до нас не дошло определенных свидетельств о том, на каких основаниях архонт производил отбор пьес для постановки. Традиция сохранила указание на то, что в расчет принимались не только талант и известность автора. Так, у Афинея со ссылкой на Кратина читаем о случае, когда архонт, отвергнув притязания Софокла, дал хор менее достойному поэту Гнесиппу (XIV, р. 638 f). Архонт также обеспечивал каждому участнику возможность подготовить хор к состязанию – назначал хорега из состоятельных граждан, который на личные средства должен был финансировать обучение и содержание хора во время этой подготовки. В уже упомянутом сообщении Аристотеля о том, что хор для комедий архонт стал давать гораздо позднее, чем для трагедий, можно усмотреть определенное указание на то, что в то время, как трагедия уже была предметом государственного интереса, постановка комедии оставалась еще некоторое время преимущественно частным делом. Государство несло также часть расходов на подготовку и проведение драматических состязаний, в частности, брало на себя вознаграждение актеров. Особенно же ощутимыми затратами для государственной казны стали так называемые «театральные деньги» (τὰ θεωρικά), которые возмещали затраты граждан на посещение театра.

Как любое состязание, драматический агон имел свой механизм определения победителей. Так как замечания античных авторов по этому поводу весьма отрывочны, они допускают различную интерпретацию. Однако общие принципы можно считать установленными. Списки кандидатов на должность судей заранее формировались по филам. Список по каждой филе хранился в запечатанном сосуде на Акрополе, и в день состязаний архонт вытаскивал имя одного кандидата из каждого сосуда (Lys., IV, 3; Isocr., XVII, 33-34; Plut. Cym., 8, 7-9). Судьи под присягой клялись судить по справедливости, а затем занимали предназначенные для них места. На особой табличке они писали имена участников, размещая их сообразно достоинству их выступлений. Окончательное же решение, по-видимому, выносилось на основании мнения лишь пяти судей, которые выбирались повторной жеребьевкой. После подсчета голосов объявлялись победители в состязании хорегов, поэтов и актеров.

После окончания празднеств Дионисий в театре проводилось специальное народное собрание, где «подводились итоги»: чествовались и награждались магистраты за успешную подготовку и проведение состязаний, выслушивались жалобы на злоупотребление судей и т. д. Кроме того, после праздника по приказу архонта составляли списки победителей в театральных состязаниях, и эти списки (дидаскалии) передавались на хранение в государственный архив: они вырезались на камнях и выставлялись для всеобщего обозрения вокруг храма Диониса.

Автор статьи: О.В. Кулишова