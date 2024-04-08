5 класс | История Древнего мира

Кумиры стадионов Эллады. 2004

Базунов Б.

В книге популярно и практически исчерпывающе - с привлечением документов, свидетельств историков и литературных источников - изложена история Олимпийских и других панэллинских игр. Читателю впервые представлены биографии выдающихся олимпиоников древности, а также список победителей античных олимпиад, прежде не публиковавшийся на русском языке. Также впервые автором опровергнуты мифы об олимпийских победах великих мыслителей Пифагора и Платона, великого полководца Александра Македонского. Беспрецедентен для отечественной историографии очерк о Панафинейских играх. В книге представлен великий малый народ, создавший уникальный культ физического воспитания и такой феномен, как Олимпийские игры.