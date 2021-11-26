ПАНКРАТИОН (др.-греч. παγκράτιον, от πᾶν ‒ «всё, всякое» и κράτος ‒ «сила»)

Вид борьбы в Древней Греции, входивший в олимпийскую программу.

По преданию, изобретателями панкратиона были Тезей (так он сражался с Минотавром) и Геракл (так он победил Немейского льва). В программу Олимпийских игр этот вид состязаний был включен в 648 г. до н.э.

Панкратион действительно был «всеборьбой», соединяя в себе бокс, кикбоксинг, борьбу. Он включал борьбу в стойке и партере, удары в прыжках, захваты, болевые приемы, подсечки, удушения и т.п. – фактически это был «бой без правил», нельзя было только кусаться и выдавливать противнику глаза. Можно было добивать лежащего партнера, который, в свою очередь, мог наносить удара лежа. Во время поединка присутствовал судья, вооруженный палкой (часто изображается на вазах со сценой панкратиона), – для того, чтобы осадить в случае чего зарвавшегося и нарушившего правила атлета. Не было никаких временных ограничений; поединок заканчивался, если один из противников признавал свое поражение или был не способен сражаться дальше. В знак поражения он поднимал палец или похлопывал победителя ладонью. Категорий по весу не было: соревнования происходили в абсолютном весе, поэтому у легковесов шансов практически не было. На Олимпийских играх состязания шли по возрастным группам: «мужчины» и «мальчики»; панкратион для младшей возрастной группы был введен в программу начиная с Олимпийских игр 200 г. до н.э.

Панкратион проводился не только на Олимпийских играх, но и на других соревнованиях и общегреческих играх (например, Немейских ). Вероятно, для того чтобы попасть на общегреческие игры, надо было пройти отбор на региональных состязаниях.

Олимпионик в панкратионе пользовался исключительным почетом. У греческих авторов встречаются рассказы о самых известных бойцах. Пуллидамант, одолевший льва, остановивший на полном скаку колесницу с возничим, будучи приглашенным в Персию Дарием II, в поединке убил трех персов из «бессмертных». Диоксипп, сражавшийся безоружным и победивший македонянина Горрата, который был в полном вооружении, с мечом и сариссой. Аррахион – дважды победитель Олимпийских игр. Во время его последнего поединка на его третьей Олимпиаде (564 г. до н.э.) противник стал душить его, а Аррахион сломал ему палец на ноге; сам он в этот момент испустил дух, а тот, кто его душил, в тот же миг отказался от борьбы из-за боли. Как пишет Павсаний, «элейцы украсили венком и провозгласили победителем труп Аррахиона».

Когда в конце XIX в. возрождались Олимпийские игры, сам Пьер де Кубертена отказал панкратиону в праве на включение в программу Олимпиады. Впрочем, это не мешает древнему виду борьбы являться прародителем и вдохновителем современных смешанных единоборств и боевых искусств. В различных странах мира (включая Россию) существуют федерации панкратиона, а руководство Всемирной федерации добивается включения панкратиона в олимпийскую программу.

Источники:

Павсаний. Описание Эллады. VI, VIII;

Курций Руф. История Александра Македонского. IX;

Диодор Сицилийский. IX;

Philostratus. Heroicus. Gymnasticus. 1 and 2.

Иллюстрации :

Поединок панкратиастов. Бронза, II в. до н.э. Staatliche Antikensammlungen in Munich.

Поединок панкратиастов в присутствии тренера и судьи. Аттический чернофигурный скифос. Ок. 500 г. до н.э. Metropolitan Museum of Art. Автор фото: Marie-Lan Nguyen (2011)

Конец поединка. Черно-фигурная панафинейская амфора. 530 г. до н.э. Спортсмен справа поднимает палец в знак признания поражения.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева