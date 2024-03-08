ТАНАИС

Тáнаис ( древнегреч. Τάναϊς) — древнегреческая колония, основанная боспорскими греками в 1-й четверти III в. до н. э. около одноименной реки (ныне Дон). Городище и некрополь расположены вблизи хутора Недвиговка в Ростовской обл. (36 км от Ростова-на-Дону).

Т. располагался на отдалении от других центров античной цивилизации и был главным экономическим центром Сев.-Вост. Приазовья. Середина II — конец I в. до н. э. — период наивысшего расцвета города. К нему относятся остатки надписей и архитектурных элементов из мрамора и местного камня. В конце I в. до н. э. Т. был разрушен боспорским царем Полемоном . После разрушения города начинается «римский» этап. Во II–III вв. н. э. отмечается новый экономический расцвет, однако в середине II в. н. э. засвидетельствован крупный пожар. Со временем были восстановлены оборонительные стены, появлились богатые погребения местной знати. В середине III в. н. э. Т. и все окружающие поселения оказались разрушены и сожжены, возможно, в результате нападения племен, пришедших с востока и принимавших участие в «готских» походах на Римскую империю. Познеантичный этап истории Т. приходится на IV в. н. э., когда город предположительно был восстановлен, и заканчивается в V в. н. э. вместе с прекращением существования города.

Лит .: Шелов Д. Б. Танаис — потерянный и найденный город. М., 1967; Арсеньева Т. М. Некрополь Танаиса. М., 1977. В. Г. Черненко.