ПОЗДНЕСКИФСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ

ПОЗДНЕСКИФСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ - (Позд­не­скиф­ская куль­ту­ра; позд­не­скиф­ские па­мят­ни­ки и тому подобное), группы археологических памятников II века до нашей эры III века нашей эры в части степной и лесостепной зон Восточной Европы.

На­ча­ло сис­те­ма­тического изу­че­ния в Кры­му с 1920-х годов (Н.Л. Эрнст), в Ниж­нем По­днеп­ро­вье - с 1930-х годов (И.В. Фаб­ри­ци­ус, Б.Н. Гра­ков); многие ис­сле­до­ва­тели от­но­сят к Позднескифской археологической общности толь­ко эти груп­пы. А.В. Гуд­ко­ва (с 1980-х годов) вклю­ча­ет в неё бо­лее ши­ро­кий круг древ­но­стей за­пад­нее Днеп­ра; А.М. Об­лом­ский и другие рас­ши­ря­ют Позднескифскую археологическую общность до По­вол­жья. В со­от­вет­ст­вии с «ши­ро­ким» по­ни­ма­ни­ем Позднескифские археологические общности со­став­ля­ют ряд анк­ла­вов, рас­по­ло­жен­ных че­рес­по­лос­но с па­мят­ни­ка­ми сар­мат­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­тур, позд­не­за­ру­би­нец­ки­ми (смотреть в статье За­ру­би­нец­кая куль­ту­ра ), ан­тич­ны­ми: на тер­ри­то­рии Буд­жа­ка (вы­де­ле­ны в 1990-е годы М.М. Фо­кее­вым), в Ниж­нем Под­не­ст­ро­вье и близ Днеп­ров­ско-Буг­ско­го ли­ма­на (в 1980-е годы А.В. Гуд­ко­вой), в Ниж­нем По­днеп­ро­вье (в 1950-е годы Н.Г. Ела­ги­ной и Н.Н. По­гре­бо­вой), Южных и Западных час­тях Кры­ма (с конца 1940-х годов П.Н. Шуль­цем), ле­со­степ­ном По­до­нье (к 1990-м годам А.П. Мед­ве­де­вым). Отдельные па­мят­ни­ки есть в Среднем По­днеп­ро­вье (вы­де­ле­ны в 1980-е годы Е.В. Мак­си­мо­вым), Днеп­ров­ском ле­со­степ­ном Ле­во­бе­ре­жье (в 2000-е годы А.М. Об­лом­ским), в По­вол­жье - в чер­те города Са­ра­тов и на Са­мар­ской Лу­ке (в 2000-е годы Д.А. Ста­шен­ко­вым). С Позднескифской археологической общностью свя­за­но фор­ми­ро­ва­ние па­мят­ни­ков ти­па Но­во-Клей­мё­но­во в бас­сей­не верх­не­го те­че­ния Оки. Эле­мен­ты Позднескифской археологической общности от­ме­че­ны на па­мят­ни­ках Ниж­не­го По­до­нья (Та­на­ис и другие), позд­не­за­ру­би­нец­ких в Южном По­бу­жье и другие. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей ог­ра­ни­чи­ва­ют­ся изу­че­ни­ем од­ной из ло­каль­ных групп.

Пре­об­ла­да­ют се­ли­ща. Го­ро­ди­ща ис­сле­до­ва­ны в Кры­му, Ниж­нем По­днеп­ро­вье (в том числе Ка­мен­ское го­ро­ди­ще), Верх­нем По­до­нье, в том числе слож­ной пла­ни­ров­ки, ино­гда с ка­мен­ны­ми сте­на­ми и баш­ня­ми. По­строй­ки в Северо-Западном При­чер­но­мо­рье, Ниж­нем По­днеп­ро­вье, Кры­му ка­мен­ные, в том числе 2- или 3-ка­мер­ные и ти­па ме­га­рон, с ка­мен­ным цо­ко­лем и кар­кас­но-гли­но­бит­ны­ми или сыр­цо­вы­ми сте­на­ми, кар­кас­но-гли­но­бит­ные на­зем­ные, по­лу­зем­лян­ки. В Верх­нем По­до­нье и Буд­жак­ской сте­пи - в основном по­лу­зем­лян­ки. Кры­ши - ка­мы­шо­вые или со­ло­мен­ные, ино­гда об­ма­зан­ные гли­ной. В Ниж­нем По­днеп­ро­вье и Кры­му при­ме­ня­лась и че­ре­пи­ца. До­ма ота­п­ли­ва­лись от­кры­ты­ми оча­га­ми или гли­ня­ны­ми пе­ре­нос­ны­ми жа­ров­ня­ми. По­ка­за­тель­ны гли­ня­ные зоо­морф­ные под­став­ки для вер­те­лов. В Ниж­нем По­днеп­ро­вье ис­сле­до­ва­ны усадь­бы, ого­ро­жен­ные ка­мен­ной сте­ной. В Не­апо­ле Скиф­ском - двор­цо­вый ком­плекс; пред­по­ло­жи­тель­но двор­цом бы­ло ка­мен­ное зда­ние на Зна­мен­ском го­ро­ди­ще в Ниж­нем По­днеп­ро­вье. Мо­гиль­ни­ки в Северо-Западном При­чер­но­мо­рье, Ниж­нем и Среднем По­днеп­ро­вье, Кры­му - бес­кур­ган­ные тру­по­по­ло­же­ния, есть впу­ск­ные по­гре­бе­ния в кур­га­нах и в ва­лах. Скле­пы, ка­та­ком­бы, оди­ноч­ные за­хо­ро­не­ния в про­стых ямах и ямах с под­боя­ми. Из­вест­ны за­хо­ро­не­ния мла­ден­цев в ам­фо­рах под по­ро­га­ми до­мов, мав­зо­лей в Не­апо­ле Скиф­ском. В по­гре­бе­ни­ях зна­ти встре­ча­ют­ся оваль­ные пла­сти­ны из зо­ло­та, за­кры­вав­шие гла­за и рот. В Ниж­нем По­днеп­ро­вье и в Кры­му на мо­гиль­ни­ках есть ка­мен­ные сте­лы, в Кры­му - ан­тро­по­морф­ные, в том числе с изо­бра­же­ни­ем всад­ни­ков.

Ха­рак­тер­ны гру­бо­леп­ные ок­руг­ло­бо­кие горш­ки с S-овид­ным про­фи­лем, со­су­ды с рас­тру­бо­об­раз­ным вен­чи­ком, ко­нические и по­лу­сфе­рические крыш­ки с по­лы­ми руч­ка­ми. Есть ло­каль­ные фор­мы ке­ра­ми­ки. Встре­че­ны кор­ча­ги, мис­ки с ло­щё­ной и ше­ро­хо­ва­той по­верх­но­стью, кув­ши­ны, круж­ки, ку­риль­ни­цы, в Кры­му - леп­ные све­тиль­ни­ки. Ор­на­мен­та­ция - вдав­ле­ния­ми по краю вен­чи­ков ку­хон­ных со­су­дов, про­чер­чен­ны­ми ком­по­зи­ция­ми, на­ле­па­ми (осо­бен­но по­пу­ляр­ны в Ниж­нем По­днеп­ро­вье, Кры­му, ни­зовь­ях До­на). Же­лез­ные мо­ты­ги, сер­пы, ры­бо­лов­ные крюч­ки, иг­лы; ка­мен­ные руч­ные мель­ни­цы, сту­пы, зер­но­тёр­ки, ло­щи­ла; гли­ня­ные гру­зи­ла для се­тей и ткац­ко­го стан­ка, пряс­ли­ца; кос­тя­ные иг­лы, про­кол­ки (в Кры­му и на­пиль­ни­ки). Воо­ру­же­ние пред­став­ле­но ме­ча­ми, кин­жа­ла­ми, копь­я­ми, стре­ла­ми, шле­мом из Не­апо­ля Скиф­ско­го, че­шуй­ча­ты­ми пан­ци­ря­ми, коль­чу­га­ми, ум­бо­на­ми щи­тов (Крым); кон­ское сна­ря­же­ние - уди­ла­ми с пса­лия­ми. Ме­тал­лические серь­ги, грив­ны , фи­бу­лы, под­вес­ки, брас­ле­ты, пер­ст­ни, по­яс­ные крюч­ки, сме­няю­щие­ся пряж­ка­ми, зер­ка­ла, де­та­ли шка­ту­лок. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, яч­мень, про­со, рожь) и жи­вот­но­вод­ст­во (мел­кий и круп­ный ро­га­тый скот, ло­шадь, сви­нья). В Кры­му прак­ти­ко­ва­лось ви­но­гра­дар­ст­во; ис­сле­до­ва­ны пе­чи для об­жи­га леп­ной ке­ра­ми­ки .

Раз­но­об­ра­зен ан­тич­ный им­порт (осо­бен­но в Кры­му): сто­ло­вая по­су­да, ам­фо­ры, ук­ра­ше­ния, бу­сы, стек­лян­ные со­су­ды, мо­не­ты. С ан­тич­ным влия­ни­ем свя­за­ны не­ко­то­рые стро­ительные тра­ди­ции, по­гребаль­ные со­ору­же­ния, фор­мы сто­ло­вой по­су­ды, позд­не­скиф­ские мо­не­ты с име­нем ца­ря Ски­лу­ра. С сар­мат­ской куль­ту­рой об­щие ти­пы ору­жия и уз­ды, ряд ук­ра­ше­ний, не­ко­то­рые фор­мы леп­ных со­су­дов, де­та­ли по­гре­баль­но­го об­ря­да; на ве­щах и граф­фи­ти встре­че­ны изо­бра­же­ния сар­мат­ских тамг. На ран­них ста­ди­ях Позднескифской археологической общности в Кры­му и Ниж­нем По­днеп­ро­вье за­фик­си­ро­ва­но влия­ние куль­ту­ры Ла­тен, в Ниж­нем По­днеп­ро­вье - за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры, в Северо-Западном При­чер­но­мо­рье и Ниж­нем По­днеп­ро­вье - фра­кий­ской (по леп­ной ке­ра­мике).

Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки Позднескифской археологической общности (II век до нашей эры) ис­сле­до­ва­ны в Ниж­нем По­днеп­ро­вье и Кры­му. Их фор­ми­ро­вание свя­зы­ва­ют с от­то­ком но­си­те­лей скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры в ре­зуль­та­те экс­пан­сии сар­ма­тов, эко­ло­гическим кри­зи­сом. Боль­шин­ст­во па­мят­ни­ков При­чер­но­мо­рья и ле­со­степ­ной зо­ны да­ти­ру­ет­ся I-III веками нашей эры; в Буд­жак­ской сте­пи - не ра­нее II века. Ис­точ­ни­ки рас­про­стра­не­ния Позднескифской археологической общности в ря­де ре­гио­нов не изу­че­ны. Воз­ник­но­ве­ние её па­мят­ни­ков в Северо-Западном При­чер­но­мо­рье А.В. Гуд­ко­ва свя­зы­ва­ет с ми­гра­ция­ми из Ниж­не­го По­днеп­ро­вья. В Верх­нем По­до­нье, по А.П. Мед­ве­де­ву, про­ис­хо­ди­ло раз­ви­тие тра­ди­ций ме­ст­но­го на­се­ле­ния скиф­ско­го вре­ме­ни.

Ис­чез­но­ве­ние Позднескифской археологической общности в ря­де ре­гио­нов свя­зы­ва­ет­ся с ми­гра­ция­ми около середины III века, су­дя по все­му, на юге за­фик­си­ро­ван­ны­ми как Скиф­ские вой­ны, а так­же вы­зван­ны­ми экс­пан­си­ей алан Северного Кав­ка­за и другими про­цес­са­ми. К концу III века в Буд­жак­ской сте­пи рас­про­стра­ня­ют­ся па­мят­ни­ки ти­па Эту­лия (есть точ­ка зре­ния об от­не­се­нии к ним и ме­ст­ных па­мят­ни­ков Позднескифской археологической общности), в Северо-Западном При­чер­но­мо­рье и Ниж­нем По­днеп­ро­вье - чер­ня­хов­ской куль­ту­ры, в Верх­нем По­до­нье - ти­па Ка­шир­ка - Се­дел­ки, свя­зан­ные с чер­ня­хов­ски­ми тра­ди­ция­ми, в Кры­му - ти­па Друж­ное - Ней­зац. На мно­гих из них фик­си­ру­ют­ся тра­ди­ции Позднескифской археологической общности. Па­мят­ни­ки, близ­кие ком­плек­су Ро­гож­ки­но, свя­зы­ва­ют с ниж­не­дон­ским на­се­ле­ни­ем, миг­ри­ро­вав­шим по­сле раз­гро­ма Та­наи­са и других цен­тров. Судь­ба Позднескифской археологической общности По­вол­жья не изу­че­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)