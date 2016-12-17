Киммерийцы. Гроза Азии и Причерноморья в доскифский период В «Одиссее» Гомера они предстают как народ, живущий на крайнем Западе у океана, куда никогда не проникают лучи солнца. Известно, что они платили дань Урарту, нападали на Ассирию и Фригию. В их истории больше академических споров чем установленных фактов. Точно известно, что именно киммерийцы в VIII-VII веках до н.э. господствовали в Северном Причерноморье. На чтение: 2 минуты

В «Одиссее» Гомера они предстают как народ, живущий на крайнем Западе у океана, куда никогда не проникают лучи солнца. Известно, что они платили дань Урарту, нападали на Ассирию и Фригию. В их истории больше академических споров чем установленных фактов. Точно известно, что именно киммерийцы в VIII-VII веках до н.э. господствовали в Северном Причерноморье.

Что о них написано в письменных источниках

О киммерийцах достоверно известно из античных и ассирийских, а также библейских источников. Ещё есть данные археологии. Соотнести их друг с другом порою крайне сложно.

В античных источниках киммерийцы предстают как доскифское население Северного Причерноморья, которое постоянно угрожает древним государствам Азии (Урарту, Ассирии, Фригии). Данные ассирийской письменной традиции интересны тем, что записи относятся к периоду непосредственных контактов с киммерийцами. Кстати, ассирийские источники проводят различие между скифами и киммерийцами. Античные источники, как правило, на несколько веков позднее, чем описываемые в них события.

Строго говоря, киммерийцы – это не отдельный народ, а группа народов или, точнее, племён. По сути, это такое же объединительное название, как и современные «европейцы» или «азиаты».

Что говорит археология

Киммерийцы олицетворяют железный век Северного Причерноморья. «Киммерийская эпоха» датируется XI-VII веками до н.э. Археологи связывают происхождение киммерийцев с племенами срубной культуры. Характерные черты киммерийцев – солярные знаки, в том числе и характерный ромбовидный значок с вогнутыми сторонами и кружочком в середине. Термин «киммерийская археологическая культура» является условным, но широко используемым историками и археологами. Им обозначатся предскифское население Северного Причерноморья.

Быт и язык

Про быт киммерийцев известно крайне мало, а про язык и вовсе непонятно, существовал ли он. Изобразительное искусство соседних народов позволяет восстановит лишь фрагменты быта киммерийцев. Известно, что они носили штаны, сапоги, кожаные куртки и островерхие шапки.

Вопрос о киммерийском языке до сих пор не решён. Скорее всего, язык всё-таки был и относился к семейству индоиранской языковой группы. Непонятна и этимология слова «киммериец». Есть версия, что kimbroi означает человека, принадлежащего какой-то земле.

Гроза древней Азии

Считается, что киммерийцы – это кочевые племена, однако среди них, безусловно, были и полукочевые и даже оседлые. Киммерийцы в начале I тысячелетия до н.э. представляли собой мощную и грозную силу. Известно, что в конце VIII века до н.э. они платили дань Урарту (территория совр. Армении, Турции, Ирана и Азербайджана). Кстати, именно с этого государства советские школьники начинали изучать отечественную историю.

В 714 году до н.э. царь Урарту Руса I совершает поход на киммерийцев и терпит сокрушительное поражение. Примерно к этому же периоду относится возрастающая пассионарность киммерийцев. Они постоянно угрожают государствам Передней Азии и Закавказья: Фригии (равно как и выделившейся из его состава Лидии), а также Ассирии (совр. Ирак).

Киммерийское войско, полностью состоявшее из конницы, владело новаторской для того времени коннострелковой тактикой. Как известно, стрелять, да ещё и стрелять метко, на коне очень трудно. Киммерийцы, как и монголы – этим владели весьма искусно. Это и обеспечило им военные успехи.

Более всего пострадала от киммерийцев Фригия. Скорее всего, в первой четверти VII века до н.э. это государство было разрушено в результате совместных походов киммерийцев и Урарту. В это же время киммерийцы нападают и на столицу Лидии – Сарды, и на греческие города побережья Эгейского моря (которые располагались примерно там, где находятся современные турецкие курорты – Бодрум, Мармарис и др.).

Считается, что кочевые и полукочевые племена Передней Азии и Закавказья, а также беглые рабы из Ассирии и Урарту также участвовали в губительных набегах киммерийцев. Впрочем, отношения между кочевниками и государствами Передней Азии и Закавказья далеко не всегда были линейными. В источниках есть сведения о том, что часть киммерийцев была на службе у Ассирии. Также есть данные и о союзе киммерийцев с Урарту.

Киммерийцы нанесли значительный урон государствам Передней Азии и Закавказья.

Новая скифская волна

Впрочем, век господства киммерийцев не был длительным. Стремительно захлестнув своими набегами Переднюю Азию и Закавказье киммерийцы сами стали жертвами еще более мощной волны кочевников.

Всего через 50-60 лет после вторжения киммерийцев в Переднюю Азию туда же вторгается другая кочевая сила того же, ираноязычного происхождения – скифы. В середине VII века до н.э. скифский вождь Мадий возглавил поход в Малую Азию. Вероятнее всего, этот поход был инициирован ассирийцами, которые пытались таким образом ослабить киммерийцев. Это действительно произошло: в результате столкновения скифы полностью разгромили киммерийцев, но ассирийцам легче от этого не стало. В конце VII столетия до н.э. последние территории некогда большой ассирийской империи были завоеваны Вавилоном при непосредственном участии скифов.

Что осталось после них

После скифского погрома этноним «киммерийцы» ещё долго существует в письменной традиции. Вполне возможно, киммерийцы к этому времени уже стали «скифами» (были ассимилированы), а возможно и продолжали существовать. Точного ответа современная историческая наука дать не может.

В любом случае киммерийцы потеряли свой пассионарный драйв и завершили свою историческую миссию. О некогда грозной силе с тех пор напоминают лишь оставленные ими имена проливов и населенных пунктов в Северном Причерноморье. Так, Керченский пролив в период античности называли Боспор Киммерийский, а примерно в 50 км от современной Керчи был древний город Киммерик.

Литература

1. Иванчик А.И. Современное состояние киммерийской проблемы. Итоги дискуссии // Вестник древней истории. 1999. № 2.

2. Тереножкин А.И. Киммерийцы. М., 1976.

3. Яйленко В.П. Древности Боспора. М., 2011.