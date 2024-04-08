5 класс | История Древнего мира

Ромул. 2020

Бондаренко М.

Эта книга рассказывает о непростой жизни и удивительных подвигах первого римского царя Ромула. В раннем детстве он и его брат-близнец Рем лишились матери и были вскормлены волчицей. Повзрослев, Ромул преодолел множество невзгод и основал Рим — Вечный город, который и поныне привлекает толпы туристов со всего мира. Одержав победу в кровопролитных войнах с жестокими соседями, Ромул не только утвердил силой оружия право римского народа на существование, но и заложил крепкий фундамент для будущего процветания Римского государства. Долгое время исследователи совершенно незаслуженно считали первого римского царя вымышленным героем. Благодаря новым данным, полученным итальянскими учеными в результате археологических раскопок в центре Рима на рубеже XX — XXI веков, стало ясно, что свидетельства античных авторов об основателе Вечного города содержат достоверную информацию и поэтому можно уже не сомневаться, что Ромул историческая личность.