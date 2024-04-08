5 класс | История Древнего мира

Государственно-правовое устройство античного Рима: ранняя монархия и республика. 2004

Дементьева В.

Предлагаемое учебное пособие содержит изложение основополагающих политико-правовых механизмов римского государственного устройства эпохи царей и Республики. Пособие имеет два уровня сложности: в нем содержатся как разделы, предназначенные для студентов младших курсов, изучающих античную историю и римское публичное право, так и разделы, ориентированные на студентов старших курсов, специализирующихся по названным дисциплинам, и аспирантов. Учебное пособие призвано оказать методическую помощь в осмысленном усвоении трудных тем фундаментальных курсов исторического и юридического образования в классических университетах.