Семь римских царей: Тарквиний Гордый и конец царского периода Сразу после своей коронации, Луций Тарквиний окружил себя ликторами и начал проводить политику подавления сторонников погибшего Сервия Туллия. Некоторые члены сената, которые рассчитывали на возвращение патрициям былых привилегий, покинули его. На чтение: 5 минут

Царь седьмой. ЛУЦИЙ ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ.

Сразу после своей коронации, Луций Тарквиний окружил себя ликторами и начал проводить политику подавления сторонников погибшего Сервия Туллия. Некоторые члены сената, которые рассчитывали на возвращение патрициям былых привилегий, покинули его. В результате козней и доносов численность сената сократилась почти вдвое. Царь перестал пополнять его другими, а также стал созывать сенат как можно реже. Совет приближённых царя практически заменил функции сената.

Луций Тарквиний Гордый проводил активную завоевательную внешнюю политику. Он укреплял союз Рима и латинских городов путём физического устранения неугодных и созданием родственных союзов. При Тарквинии Гордом в армию перестали брать представителей низших классов — их использовали в строительстве. Армию же комплектовали, в основном, из наёмников.

Луций Тарквиний занялся активным строительством в Риме. При нём был окончательно достроен храм Юпитера на Капитолийском холме, закончено строительство римской канализации. Тарквиний Гордый уничтожил сабинянские святилища и уровнял Тарпейскую скалу, возвышавшуюся над форумом, откуда сбрасывали осуждённых в реку Тибр.

Луций Тарквиний Гордый стал седьмым и последним царем Рима. Его правление отличали репрессии и тирания, к которым прибавились злоупотребления его сыновей. Против его правления были настроены все слои населения Рима. В итоге граждане решили изгнать царя и установить республиканское правление.

С этого момента в Риме наступил конец эры царей. Наступил период республики.

ИТОГИ ЦАРСКОГО ПЕРИОДА

Царский период продолжался 244 года и прежде всего он связан с возникновением нового города, в будущем столицы целой империи, Рима. Легенды утверждают, что история Рима началась в 753 г. до н. э. Этот период характеризуется жизнью племён, поселившихся на берегах Тибра. Римская община была основана путем объединения трех племен - древних латинян, сабинян и этрусков.

Все население Рима делилось на три племени, племена делились на роды, курии и трибы. Народные собрания играли ключевую роль в управлении городом. Изначально роды, племена и курии собирались на народные собрания для решения вопросов о наследстве, судебных спорах, приговорах о смертной казни и других вопросах. Старейшины родов входили в совет старейшин - сенат. Сенат являлся главной правительственной структурой Рима, отвечавшей за управление городом и предварительное обсуждение дел, которые позже выносились на обсуждение Народного собрания. Со временем, он стал главной правящей структурой. Главой римской общины, ее гражданским правителем и верховным военачальником был царь. Он избирался на народных собраниях комициях, участвовать в которых могли только патриции члены старейших римских родов. Другая часть населения, не входившая в родовую структуру, называлась плебеями. Плебеи были свободными, также несли военную службу, как и патриции, но получали в отличии от них совсем маленькую долю военной добычи. И лишь при шестом царе Сервии Туллий были проведены реформы: патрициев и плебеев поделили по имущественному принципу, так появился единый римский народ. Но с ростом имущественного неравенства социальная структура общины становилась еще более сложной: стали выделяться богатые аристократические семьи и обедневшие жители клиенты. Плебеев же этого времени можно отнести к мелким и средним землевладельцам и ремесленникам. Со временем численность плебеев увеличивалась, и они превратились в политическую и экономическую силу. Борьба плебеев за уравнение своих прав с патрициями продолжалась несколько веков в политической истории Рима. Со временем Рим значительно изменился и стал одной из крупнейших и влиятельных империй в мире.

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Семь римских царей: Помпилий, Гостилий и Марций

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Семь римских царей: Тарквиний Гордый и конец царского периода