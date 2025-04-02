Семь римских царей: Приск и Туллий Следующий царь Древнего Рима Луций Тарквиний Приск. Ещё в молодости он добыл себе большое состояние и отправился в Рим из своего родного этрусского города Тарквинии. Благодаря своему богатству и мудрости, он вскоре стал одним из самых влиятельных людей в Риме. На чтение: 6 минут

Царь пятый. ЛУЦИЙ ТАРКВИНИЙ ПРИСК.

Следующий царь Древнего Рима Луций Тарквиний Приск. Ещё в молодости он добыл себе большое состояние и отправился в Рим из своего родного этрусского города Тарквинии. Благодаря своему богатству и мудрости, он вскоре стал одним из самых влиятельных людей в Риме. Царь Анк Марций заметил Луция Тарквиния, сделал своим приближённым, назначил начальником конницы и опекуном над сыновьями. После его смерти, Луций Тарквиний убедил Народное собрание в том, что именно он, а не кто-то из малолетних детей Анка Марция должен стать царём Рима. При новом царе Рим продолжил войны с соседями. В области внутренней политики за время своего царствования Луций Тарквиний провёл много реформ: привёл в порядок взаимоотношения между старыми и новыми родами, увеличил сенат до 300 человек за счёт новых членов из бедных родов, также до 1800 человек был расширен сенат путем ввода в его состав представителей бедных родов.

Тарквиний также покровительствовал развитию искусства и занялся благоустройством Рима. Он ввел в Риме различные этрусские обычаи и культы, в том числе Великие или Римские игры, состязания на колесницах, кулачные бои. В то время был построен Храм Юпитера Капитолийского, ныне более известный как просто Капитолий. Луций приступил к осушению посредством каналов болотистых частей города и построил водопровод и канализацию. Был выстроен Большой сточный канал Клоака Максима, построен Римский Форум – центральная площадь с прилегающими зданиями, изначально на нём размещался рынок, позже он включил в себя комиций, курию, и приобрел политические функции.

Также был построен Большой Цирк между Палатином и Авентином для проведения регулярных общественных скачек и празднеств. Скромные хижины стали заменять домами на каменном фундаменте.

Луций Тарквиний был убит ударом дубинки сыновьями Анка Марция, затаивших злобу на любимца своего отца, который отобрал у них царскую власть.

Царь шестой. СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ.

Следующим шестым царем стал приемный сын убитого царя Сервий Туллий. Мальчик вырос в доме Тарквиния. Царь выдал за него замуж свою дочь. Его любили и уважали как при дворе, так и в народе. Когда Тарквиний был убит сыновьями Анка Марция, Сервий Туллий захватил власть с помощью сената. Ему принадлежат реформы государственного строя и большая строительная деятельность. Сервия Туллия считали «народным» царём. Он как мог содействовал росту благосостояния римского общества.

Прежде всего Сервий Туллий знаменит своей реформой под названием Сервиева конституция. Она заключалась в создании территориальных триб вместо старых родовых, которые делились на городские и сельские. Каждой трибе приписывалась та или иная территория. В отличие от предыдущего подразделения, новой основой отнесения к трибе стал не родовой, а территориальный принцип. В них включались как плебеи, так и патриции.

Cервий Туллий ввёл представителей плебеев в состав римской общины, разделил все римское население (и патрициев, и плебеев) на 5 классов в зависимости от имущественного состояния. Суть реформы состояла в том, что права гражданства стали принадлежать не только патрициям, но и плебеям. Также теперь плебеи должны были платить налоги и нести военную службу. Вместо родовой знати власть перешла к наиболее зажиточным гражданам.

Также во время правления Сервия Туллий значимым событием стала постройка городской крепостной стены из блоков пористой горной породы, названной Сервиевой. Длина стены была 11 километров, а высота - 10 метров. Стена окружала территорию, включавшую холмы Рима. В то же время Рим прозвали «городом на семи холмах». Тогда же произошло значительное расширение территории самого города.

Новый царь выкупал бедняков из рабства и всячески способствовал росту благосостояния народа Рима, за что его особенно чтили плебеи, но недолюбливали патриции и Сенат. Недовольство патрициев реформами Сервия Туллия привело к тому, что царь потерял поддержку сената. Сын пятого царя Рима Луция Тарквиния Приск, Луций Тарквиний Гордый, воспользовался этим, созвал сенат и провозгласил себя царём. Когда же глубокий старик Сервий Туллий явился в сенат, Луций Тарквиний Гордый сбросил его со ступенек. Старик отправился прочь. Опасаясь того, что Сервий Туллий сможет собрать лояльных ему римлян и не дать ему занять царский трон, Луций Тарквиний, послал своих людей догнать и убить престарелого царя.

О последнем римском царе вы узнаете из статьи Семь римских царей: Тарквиний Гордый и конец царского периода