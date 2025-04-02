Семь римских царей: Помпилий, Гостилий и Марций Царский Рим был управляем посредством Сената, Комиции и Царя. Сенат представлял собой совет старейшин, каждый из которых представлял один из римских родов. Комиции представляли собой специфический вид народного собрания — в них участвовали мужчины-граждане от каждой курии, то есть военные, так как курии в Риме были именно военными административными единицами. В ранний период существования римского царства верховный правитель избирался народным собранием по представлению Сената, а его функции были строго ограничены военным предводительством, вынесением приговоров в суде и религиозным культом (царь совмещал свой светский пост с должностью верховного жреца). Подобное распределение государственных должностей и власти позволяет говорить о военно-демократическом строе раннего Рима. На чтение: 5 минут

Царь второй. НУМА ПОМПИЛИЙ.

После Ромула цари избирались. Вторым царем был сабинянин Нума Помпилий. После смерти Ромула сенат избрал его римским царем за справедливость и набожность. Они считали, что это может укрепить союз между римлянами и сабинянами внутри города. Поначалу он отказывался от высокой чести, однако отец убедил его в том, что лишь его мудрость может научить воинственный народ Рима добиваться процветания не только войной, но и миром. За годы своего правления Нума приучил народ к мирному, законному порядку и к почитанию богов. Он был миролюбивым и мудрым правителем. Ему приписывается религиозное устройство Рима.

Также следует отметить следующие достижения и нововведения: при нём были подсчитаны все земли, принадлежащие Риму, осуществлено межевание земли каменными столбами; созданы жреческие коллегии; запрещены человеческие жертвоприношения; были учреждены ремесленные цехи, установив для каждого из них отдельные празднества. Он провёл серьёзную реформу календаря, на основе которого впоследствии был введён юлианский календарь. До него римляне делили год на десять месяцев, начиная счёт с марта, и заканчивая декабрём. Согласно новому календарю, были введены два новых месяца — январь и февраль в честь богов Януса и Феба. Таким образом, календарь, введённый Нумой Помпилием состоял из двенадцати месяцев и 355 дней. Также он разделил дни на обычные и фесты.

Нума Помпилий умер в возрасте 80 лет, оставив, по преданию, большое письменное наследие. Все свои книги он завещал похоронить с собой. Впоследствии их нашли и сожгли, считая, что в них есть угроза для религиозного мировоззрения римлян.

Царь третий. ТУЛЛ ГОСТИЛИЙ.

Новым царем стал воинственный Тулл Гостилий. Он был внуком храбрейшего из римских воинов. До избрания царём Тулл Гостилий занимался земледелием, а после он участвовал во многих войнах. В этом он схож с Ромулом. Заступив на царскую должность, Тулл сразу же стал искать повод для войны с соседями. Он действительно любил воевать и не просто воевать, а превращать города своих врагов в пепел. К концу его царствования, Рим из города-государства превратился в державу регионального масштаба.

За время правления Тулл Гостилий подчинил себе соседний город Альба-Лонгу, а жителей переселил в Рим, дав им права граждан; еще больше увеличил границы римских земель и удвоил число граждан Рима; присоединил к городу Целийский холм; 100 старейшин из Альба-Лонги были зачислены в римский Сенат; построил здание для заседаний сената, которое в истории получило название «Гостилиева курия»; за счет альбанского народа было увеличена количество всадников и пополнились старые легионы.

Как и смерть Ромула, гибель Тулла Гостилия окутана сверхъестественной тайной. Легенда гласит, что в наказание Юпитер молнией убил царя и сжёг его дом. Его гибель римляне посчитали знаком и решили избрать более миролюбивого царя — Анка Марция.

Царь четвертый. АНК МАРЦИЙ.

Анк Марций был внуком Нумы Помпилия и был похож мудростью и миролюбивым нравом на своего деда. Он покровительствовал земледелию, ремёслам и торговле. Но ему пришлось воевать, так как соседи восприняли его миролюбие как слабость. Он вел успешную войну с латинами, которая окончилась победой. Латины были переселены в Рим и сформировали слой плебеев. Анк Марций ввел специальную воинскую церемонию — порядок объявления войны, целый ритуал, которому с этого времени римляне стали неуклонно следовать. Римский народ поддержал введение такого торжественного ритуала.

Важным достижением Анка Марций стало то, что владения Рима расширились до самого устья реки Тибр.

Анк Марций считается основателем гавани и соляных приисков Остии, расположенной в устье реки Тибр. Чтобы обезопасить Рим от нападений этруссков, он укрепил крепость Яникул по ту сторону Тибра, обнес ее городской стеной, а через Тибр построил первый деревянный мост на сваях. Этот мост просуществовал около тысячи лет.

Для устрашения преступников, которых много развелось в таком населенном городе, как Рим, он построил первую тюрьму со сводами в два этажа в подошве Капитолия - одного из семи холмов, на которых возник Древний Рим. В ее нижней части совершалась смертная казнь. Эта тюрьма сохранилась до нашего времени.

Анк Марций умер, процарствовав 24 года и оставив о себе славу царя, умевшего разумно править и в мирные, и в военные времена.

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