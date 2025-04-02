Семь римских царей: Ромул История Древнего Рима традиционно делится на разные периоды. Первым из них является царский период 753 – 509 гг. до н.э. На чтение: 7 минут

История Древнего Рима традиционно делится на разные периоды. Первым из них является царский период 753 – 509 гг. до н.э.

По легенде Рим был основан братьями Ромулом и Ремом, первый из который стал римским царем. Вслед за Ромулом Римом правили еще 6 царей: Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Приск, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый.

Последние три царя были представителями этрусской династии. Власть царя первоначально была близка власти племенного вождя – царь исполнял функции полководца и верховного жреца, но его реальное влияние на внутриполитическую жизнь Рима, в значительной степени, ограничивалось родовой аристократией. Лишь в период правления этрусской династии цари начали претендовать на неограниченную власть.

В царский период все полноправное население Рима делилось на 300 родов, 10 курий (по 30 родов) и 3 трибы (по 10 курий). Высшим органом государственного управления было народное собрание, в котором могли участвовать все полноправные жители общины. Первоначально к полноправному населению относились только патриции – потомки коренных жителей Рима, плебеи - потомки переселившихся в Рим родов - не имели права участвовать в собраниях. Еще одним органом управления был совет старейшин – глав 300 родов – сенат (от латинского senex - старик). Только при шестом царе Сервии Тулии (середина VI в.) плебеи были введены в число членов римской общины. Родовое управление были сменено цензовым: все население римской общины было поделено на 5 категорий, в соответствии с имущественным положением. Цензовое разделение общинников стало основой организации римского войска, а также политического устройства Рима.

Правители Древнего Рима, известные как древнеримские цари, были легендарными и полулегендарными лидерами, управлявшими страной в период царствования до установления Республики. Они занимали трон на протяжении 244 лет начиная с основания Рима 21 апреля 753 года до н.э. Царский период завершился с изгнанием последнего из древнеримских царей.

Каждый из семи правителей Древнего Рима внес свой вклад в историю, оставив в ней неизгладимый след благодаря определенным достижениям.

Личности римских царей отражают представления римлян об их далёких предках. Сами цари впоследствии были приравнены к божествам, их золотые статуи были установлены на форуме в Риме. Однако в 410 г., чтобы предотвратить нашествие на Рим и откупиться от царя Алариха и его планов на разграбление, золотые статуи были переплавлены для подношения захватчику.

Царь первый. РОМУЛ.

Основателем Рима стал первый древнеримский правитель Ромул.

Стремясь стать единственным правителем, он не остановился перед обманом и убийством своего брата-близнеца Рема. По легенде, Ромул и Рем, основатели Рима, родились от запретной связи, были оставлены на берегу реки и вскормлены волчицей. А потом их подобрал и воспитал царский пастух Фаустул.

Повзрослев, Ромул и Рем вернули власть над родным городом своему деду, царю Нумитору, а сами решили основать новую общину. Среди их сторонников было много беглых рабов и преступников. Такое общество жители родного города Альба-Лонги не хотели принимать. Но и братья не хотели распускать войско, потому что они потеряли бы только что обретённое могущество. Поэтому Ромул и Рем решили построить новый город в тех местах, где когда-то их выкормила волчица. Но они никак не могли прийти к единому решению о том, где именно начинать строительство: Ромул хотел за холм Палатин, Рем - за холм Авентин. Также они никак не могли сойтись в вопросе, как будет называться город: Рома или Ремория, и кто из них будет там править. В итоге они окончательно рассорились. В результате Ромул убил Рема.

После этого Ромул основал город, названный в его честь Римом (лат. Roma). Народное собрание провозгласило Ромула царём. Он издал первые законы. Ромул понимал, что ничем, кроме законов, он не сможет сплотить толпу в единый народ. Для внушения своей силы и значимости дикому и неотесанному народу Ромул стал во всём держаться очень важно и завёл двенадцать ликторов. Ликторами называли вид госслужащих, которые исполняли различные приговоры (телесные наказания, смертная казнь), и, в основном, они осуществляли парадные и охранные функции, заключавшиеся в сопровождении высокопоставленных личностей и наблюдении, чтобы тем оказывали надлежащие почести. Для того, чтобы город быстро рос, Ромул его сделал «убежищем» для беглецов, должников, убийц, других преступников и начал предоставлять гражданские права стекавшимся в его город.

Ромул дал основу социальной и военной структуры Рима. Граждан Рима царь поделил на патрициев - лиц, которые принадлежали к исконным римским родам, составлявшим правящий класс и державшим в своих руках общественные земли и их полную противоположность - плебеев. К первой группе он отнёс сто «лучших граждан», которые заседали в царском совете, получившем название «сенат». Сам Ромул стал первым в истории Рима магистратом и создал таким образом три основообразующих элемента Римской республики: сенат, магистратуры и народное собрание.

При нём была создана система патроната. Ромул сформировал пешее и конное войско. Именно он создал первые легионы, представлявшее собой ополчение численностью около 3 тысяч человек пехоты и 300 всадников из имущих граждан, собиравшихся только во время войны или для военного обучения.

Так же он создал первый римский календарь. Год, в соответствии с этим исчислением, состоял из 10 лунных месяцев.

Шло время, Ромул все также оставался у власти, но становился более деспотичным. В начале своего правления он делил власть с группой своих старых соратников — патрициев, позже Ромул просто отдавал указания сенаторам. По одной из теорий, к его смерти причастны сенаторы, которые затем объясняли его исчезновение как сверхъестественное вознесение на небо.

О царях, наследовавших Ромулу, читайте в материале Семь римских царей: Помпилий, Гостилий и Марций