5 класс | История Древнего мира

Цезарь. 2009

Этьен Р.

Книга французского академика, известного историка и археолога Робера Этьена посвящена блистательной личности Гая Юлия Цезаря (101–44 гг. до н. э.). Великий во всем (в любви, сражениях, красноречии, законотворчестве), Цезарь явил себя идеальной вершиной пирамиды власти, поставив на века печать единоличного правления. В книге детально прописаны его личные качества, дела и триумфы. Строительство Империи предстает как революционное преобразование всего Римского государства. Р. Этьен проводит тщательное расследование обстоятельств убийства диктатора со всеми деталями, мотивами и последствиями. Даже трагическая смерть этого гения власти, покорителя женщин и победителя мужчин, смотрится как логическое и прекрасное завершение его жизни.