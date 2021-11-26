ТРИУМВИРЫ (лат. tresviri, triumviri, «союз трех мужей») На чтение: 1 минута

В древнем Риме члены различных магистратур из трех членов.

В республиканское время наиболее известными такими магистратурами были:

1) Tresviri или triumviri agris dandis и coloniae deducendae, магистраты, уполномоченные основать колонию и произвести распределение земли.

2) Tresviri или triumviri capitāles, должностные лица, избиравшиеся на трибутных комициях, в чьи обязанности входило исполнение казней, наблюдение за тюрьмами, полицейские функции, предварительное следствие и арест подозреваемых. Они могли судить рабов и не-граждан и присуждать их к телесным наказаниям. Кроме того, они следили за пожарной безопасностью Рима и ночным спокойствием, приняв функции отменной магистратуры triumviri nocturni.

3) Tresviri epulones, жреческая коллегия сначала из 3, затем из 7 членов, занимавшаяся пиршествами (эпулами), устраивавшимися во время общественных праздников и игр.

4) Tresviri locorum publicorum persequendorum, коллегия, занимавшаяся расследованиями того, какие части agri publici были отняты у государства или у общины.

5) Tresviri mensarii, назначавшиеся государством для раздачи денег частным лицам во время финансовых кризисов (351 и 216 гг. до н.э.).

6) Tresviri monetales aeri argento auro flando feriundo, магистраты, отвечавшие за чеканку монеты, организацию работы монетного двора, чистоту монетного металла и т.п. После Августа их место было занято прокураторами или препозитами монетного двора.

7) Tresviri sacris conquirendis donisque persignandis, коллегия, занимавшаяся розыском священного (храмового) имущества и возвращения его богам.

8) Tresviri aedibus reficiendis, коллегия, заведовавшая ремонтом храмов во время II Пунической войны . Избиралась на трибутных комициях.

9) Tresviri equitum turmas recognoscendi или legendis equituin decuriis, лица, назначенные Августом для просмотра и проверки списков римских всадников. Первоначально эта обязанность лежала на цензорах .

Особо нужно выделить так называемый второй триумвират в составе Октавиана, Антония и Лепида. Они назывались tresviri (triumviri) reipublicae constituendae, «три мужа для упорядочивания государства». Первый триумвират (Цезарь, Помпей, Красс ) был частным объединением и как коллегиальная магистратура рассматриваться не может.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев