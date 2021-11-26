ПОЛЛИOН, ГАЙ АЗИНИЙ (лат. Gaius Asinius Pollio)

Римский государственный деятель, оратор, писатель, историк.

В юности принадлежал к литературному кружку Катулла. В гражданской войне между Цезарем и Помпеем принял сторону Цезаря, в 48-49 гг. до н.э. был его легатом, участвовал при переходе Рубикона , военных действиях на Сицилии и в Африке, Фарсальской битве. В 44 г. до н.э. командовал войсками в Испании против Помпея Младшего, но потерпел от него поражение. Был сторонником Антония, в 41 г. до н.э. назначен легатом в Транспаданскую Галлию для наделения ветеранов землей; там он конфисковал имение Вергилия, но впоследствии утрату собственности поэту компенсировал.

В 40 г. до н.э. назначен консулом; в том же году Вергилий обратился к нему с IV эклогой, где предвещается рождение чудесного ребенка и наступление нового золотого века. В 39 г. до н.э. Азиний Поллион отпраздновал триумф за победы в Македонии, на средства от военной добычи основал первую публичную библиотеку в Риме (ей заведовал Марк Теренций Варрон), после чего удалился от государственных дел и посвятил себя литературе.

Он писал трагедии и занимался литературной критикой, но больше прославился как историк и оратор. Азиний Поллион положил начало публичным чтениям (recitatio), когда авторы знакомили приглашенных слушателей со своими произведениями еще до их публикации; именно там Август впервые услышал «Энеиду» Вергилия. Сам Поллион также читал свои речи в аттическом стиле (сохранились фрагменты 7 речей). Азиний Поллион оказывал поддержку Вергилию, Горацию, Тимагену и др.

Ему принадлежит «История гражданской войны» в 17 книгах, охватывающая период от Первого триумвирата до битвы при Акции. Дошедшие фрагменты описывают сражения под Фарсалом и Тапсом, войны в Испании и смерть Цицерона. В этой работе, которая послужила источником для Плутарха и Аппиана, он с симпатией отзывался о республиканцах.