Гай Юлий Цезарь: главный правитель Древнего Рима Гай Юлий Цезарь – величайший римский полководец, политик и писатель. Личность, чьи незаурядные качества вошли в историю и чьё имя стало нарицательным На чтение: 3 минуты

Гай Юлий Цезарь – величайший римский полководец, политик и писатель. Личность, чьи незаурядные качества вошли в историю и чьё имя стало нарицательным.

Юность Цезаря

Гай Юлий Цезарь родился в 100 году до н. э. и происходил из знатной римской фамилии. По легенде, род Юлиев восходил к троянскому герою Энею. Его тётка была супругой Гая Мария ( римский консул, полководец ), а сам Цезарь был женат на Корнелии Цинилле. В середине 80-х годов Цезарь стал фламином ( жрецом ) Юпитера. После гражданской войны 83–82 годов до н. э. власть перешла в руки Луция Корнелия Суллы. Диктатор потребовал от молодого Гая Юлия расторгнуть брак со своей супругой – дочерью противника Суллы, Луция Корнелия Цинны. За Цезаря заступились его влиятельные родственники. Однако молодой человек потерял и свою должность, и имущество. Он также был вынужден покинуть Италию и вступить в действующую армию в провинции Азия.

В 78 году до н. э. Цезарь вернулся в Рим после смерти Суллы. Его политическая карьера строилась на искоренении сулланской системы в Республике. Он занимался поддержкой людей, которые пострадали от репрессий. К 60-м годам Гай Юлий Цезарь добился того, что сулланские палачи несли уголовную ответственность. Своей открытостью и щедростью он проложил себе путь в сердца римских народных масс. В 65 году до н. э., будучи эдилом ( магистр, ответственный за постройки ), Гай Юлий устроил грандиозные игры для народа для повышения собственной популярности, однако данные мероприятия вогнали его в долги. В 62 году до н.э. Цезарь стал претором ( чиновником, в чью компетенцию входило правосудие по гражданским делам ), а через год был отправлен управлять провинцией Дальняя Испания. Долговые обязательства могли стоить ему должности, однако за политика поручился Марк Лициний Красс ( богатейший человек в Риме и консул 70 года до н.э. ). Там впервые проявились его полководческие таланты, а также лучшие качества – решительность и целеустремленность.

Консул и проконсул Гай Юлий Цезарь

Летом 60 года до н. э. Цезарь вернулся в Рим и выставил свою кандидатуру на выборы консула. Его поддержали Марк Лициний Красс и Гней Помпей ( политик и полководец ) для достижения взаимовыгодных целей. Через год Гай Юлий Цезарь был избран консулом, его коллегой по консулату стал приближенный Марк Бибул. Фактически власть находилась в руках Цезаря. Он добился принятия ряда важных законодательных инициатив: одобрение всех указов Помпея на Востоке, снижение арендной платы для откупщиков государственного имущества, наделение землей ветеранов Помпея и бедных граждан за счет государственных земель, а также ограничение произвола наместников в провинциях посредством закона о вымогательствах.

Власть триумвирата ( Цезаря–Красса–Помпея ) позволила лично Гаю Юлию получить как проконсулу в управление три провинции – Цизальпинскую Галлию, Нарбонскую Галлию и Иллирик – на 5 лет. В 58 году до н. э. Цезарь уехал из Рима и начал военную кампанию против галльских племен. Его целью была так называемая “Косматая Галлия” ( Gallia comata ), которая растянулась от Атлантического океана до Рейна. Консул умело пользовался разногласиями галльских племён, и в 56 году до н. э. римляне заняли всю Галлию. Число его легионов выросло до 10. С 55 по 53 год до н. э. армия Цезаря совершила два похода за Рейн и два похода в Британию. В 52 году до н. э. после серьёзных беспорядков в Риме Помпей был назначен консулом без коллеги. Он смог продлить свои полномочия на 5 лет, однако у Цезаря такой возможности не было. После смерти Красса в 53 году до н. э. стало ясно, что конфликта между двумя влиятельными полководцами не избежать.

В 52 году до н. э. в Галлии вспыхнуло восстание против римской власти во главе с вождем арвернов Верцингеториксем. Через год бунт был подавлен, а Цезарь получил закаленную в боях армию и ряд отличных офицеров, среди которых были Тит Лабиен, Марк Антоний и Децим Брут. Галльскую кампанию Гай Юлий Цезарь описал в своём бессмертном произведении “Записки о Галльской войне”.

Гражданская война Цезаря и Помпея

В 50-м году до н. э. в римском сенате разгорелись споры по поводу того, когда заканчиваются проконсульские полномочия Цезаря. 1 марта 49 года до н.э. полномочия Цезаря как проконсула заканчивались, а с 1 января 48 года до н.э. ему полагалось консульство. Такой перерыв настораживал сторонников полководца. Плебейский трибун Гай Курион предложил компромиссный вариант: Цезарь и Помпей сложат свои полномочия одновременно. Однако Помпей с этим был не согласен. Сенат потребовал от Цезаря распустить войска.

В ночь с 10 на 11 января 49 года до н. э. Гай Юлий Цезарь вместе со своими легионами перешел реку Рубикон. “Жребий брошен” ( Alea jacta est) – Цезарь произнес свою знаменитую фразу, и его армия выступила против Республики. Помпей бежал в Грецию, а победитель галлов победно вошел в Рим. Летом 49 года до н. э. войска Цезаря нейтрализовали 7 легионов Помпея в Испании. В битве при Фарсале 9 августа 48 года до н. э. Гай Юлий Цезарь одолел превосходящую по численности его армию Гнея Помпея. Помпей бежал в Египет, где был убит 28 сентября 48 года до н. э. Цезарь последовал за ним и его сторонниками, где провёл около 9 месяцев и завёл роман с царицей Клеопатрой. Осенью 47 года до н. э. Гай Юлий Цезарь вернулся в Рим, однако пробыл он там совсем недолго: полководец отправился в Африку, где были сосредоточены основные силы сторонников Помпея. Их поддерживал царь Нумидии Юба. В апреле 46 года до н. э. Цезарь одолел помпеянцев в битве при Тапсе. После сражения его противник, Марк Порций Катон, покончил жизнь самоубийством. Сыновья Помпея продолжили борьбу с полководцем в Испании. Основные боевые действия проходили зимой-весной 45 года до н. э. 17 марта Цезарь одолел на поле боя в битве при Мунде старшего сына Гнея Помпея и своего бывшего сподвижника Тита Лабиена.

Диктатура Гая Юлия Цезаря

После битвы при Фарсале Цезарь был провозглашен диктатором ( dictator perpetuus ) на неопределённый срок. Кроме этого, он занимал консульскую должность, был цензором ( чиновник, который проводил ценз ) и великим понтификом ( верховный жрец ).

Титул императора стал составной частью его имени – Imperator Gaius Julius Caesar . Данный титул означал обладание высшей военной властью. Его поддерживали: собственная партия в Сенате, легионеры (около 100 тысяч), городской плебс, который был подкуплен самим полководцем. Цезарь даровал гражданские права провинциалам – жителям Галлии, Испании, Африки и Сицилии. Более 80 тысяч ветеранов армии полководца получили наделы земли в новых римских провинциях. Была частично отменена откупная система сбора налогов, а также сделаны серьезные шаги по формированию государственной налоговой службы. Цезарь принял новый муниципальный закон, который рассматривал Рим как один из городов Италии, а не как метрополию.

Гибель Цезаря

В начале 44 года до н. э. против Цезаря зрел заговор, в котором приняли участие как бывшие помпеянцы, так и несколько сподвижников знаменитого политика. Главной претензией к Гаю Юлию было усиление его личной власти и стремление к царской власти. Возглавили мятеж сторонники Помпея Марк Брут и Гай Кассий, а также один из офицеров Цезаря – Децим Брут. 15 марта в здании сената Гая Юлия Цезаря закололи кинжалами. Когда Цезарь увидел среди нападавших Марка Брута, правитель произнес знаменитую фразу: «И ты, Брут!».

Цезарь стал самым знаменитым человеком в римской истории. Для одних он был демократичным монархом, творцом и гением, а также спасителем античной цивилизации. Для других – авантюристом, который делал одну ошибку за другой. Цезарь проторил дорогу к выходу из кризиса, но его преемникам пришлось поработать над его ошибками.