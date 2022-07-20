Гай Юлий Цезарь: главный правитель Древнего Рима
Гай Юлий Цезарь – величайший римский полководец, политик и писатель. Личность, чьи незаурядные качества вошли в историю и чьё имя стало нарицательным
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Гай Юлий Цезарь – величайший римский полководец, политик и писатель. Личность, чьи незаурядные качества вошли в историю и чьё имя стало нарицательным.
Юность Цезаря
Гай Юлий Цезарь родился в 100 году до н. э. и происходил из знатной римской фамилии. По легенде, род Юлиев восходил к троянскому герою Энею. Его тётка была супругой Гая Мария (римский консул, полководец), а сам Цезарь был женат на Корнелии Цинилле. В середине 80-х годов Цезарь стал фламином (жрецом) Юпитера. После гражданской войны 83–82 годов до н. э. власть перешла в руки Луция Корнелия Суллы. Диктатор потребовал от молодого Гая Юлия расторгнуть брак со своей супругой – дочерью противника Суллы, Луция Корнелия Цинны. За Цезаря заступились его влиятельные родственники. Однако молодой человек потерял и свою должность, и имущество. Он также был вынужден покинуть Италию и вступить в действующую армию в провинции Азия.
В 78 году до н. э. Цезарь вернулся в Рим после смерти Суллы. Его политическая карьера строилась на искоренении сулланской системы в Республике. Он занимался поддержкой людей, которые пострадали от репрессий. К 60-м годам Гай Юлий Цезарь добился того, что сулланские палачи несли уголовную ответственность. Своей открытостью и щедростью он проложил себе путь в сердца римских народных масс. В 65 году до н. э., будучи эдилом (магистр, ответственный за постройки), Гай Юлий устроил грандиозные игры для народа для повышения собственной популярности, однако данные мероприятия вогнали его в долги. В 62 году до н.э. Цезарь стал претором (чиновником, в чью компетенцию входило правосудие по гражданским делам), а через год был отправлен управлять провинцией Дальняя Испания. Долговые обязательства могли стоить ему должности, однако за политика поручился Марк Лициний Красс (богатейший человек в Риме и консул 70 года до н.э.). Там впервые проявились его полководческие таланты, а также лучшие качества – решительность и целеустремленность.
Консул и проконсул Гай Юлий Цезарь
Летом 60 года до н. э. Цезарь вернулся в Рим и выставил свою кандидатуру на выборы консула. Его поддержали Марк Лициний Красс и Гней Помпей (политик и полководец) для достижения взаимовыгодных целей. Через год Гай Юлий Цезарь был избран консулом, его коллегой по консулату стал приближенный Марк Бибул. Фактически власть находилась в руках Цезаря. Он добился принятия ряда важных законодательных инициатив: одобрение всех указов Помпея на Востоке, снижение арендной платы для откупщиков государственного имущества, наделение землей ветеранов Помпея и бедных граждан за счет государственных земель, а также ограничение произвола наместников в провинциях посредством закона о вымогательствах.
Власть триумвирата (Цезаря–Красса–Помпея) позволила лично Гаю Юлию получить как проконсулу в управление три провинции – Цизальпинскую Галлию, Нарбонскую Галлию и Иллирик – на 5 лет. В 58 году до н. э. Цезарь уехал из Рима и начал военную кампанию против галльских племен. Его целью была так называемая “Косматая Галлия” (Gallia comata), которая растянулась от Атлантического океана до Рейна. Консул умело пользовался разногласиями галльских племён, и в 56 году до н. э. римляне заняли всю Галлию. Число его легионов выросло до 10. С 55 по 53 год до н. э. армия Цезаря совершила два похода за Рейн и два похода в Британию. В 52 году до н. э. после серьёзных беспорядков в Риме Помпей был назначен консулом без коллеги. Он смог продлить свои полномочия на 5 лет, однако у Цезаря такой возможности не было. После смерти Красса в 53 году до н. э. стало ясно, что конфликта между двумя влиятельными полководцами не избежать.
В 52 году до н. э. в Галлии вспыхнуло восстание против римской власти во главе с вождем арвернов Верцингеториксем. Через год бунт был подавлен, а Цезарь получил закаленную в боях армию и ряд отличных офицеров, среди которых были Тит Лабиен, Марк Антоний и Децим Брут. Галльскую кампанию Гай Юлий Цезарь описал в своём бессмертном произведении “Записки о Галльской войне”.
Гражданская война Цезаря и Помпея
В 50-м году до н. э. в римском сенате разгорелись споры по поводу того, когда заканчиваются проконсульские полномочия Цезаря. 1 марта 49 года до н.э. полномочия Цезаря как проконсула заканчивались, а с 1 января 48 года до н.э. ему полагалось консульство. Такой перерыв настораживал сторонников полководца. Плебейский трибун Гай Курион предложил компромиссный вариант: Цезарь и Помпей сложат свои полномочия одновременно. Однако Помпей с этим был не согласен. Сенат потребовал от Цезаря распустить войска.
В ночь с 10 на 11 января 49 года до н. э. Гай Юлий Цезарь вместе со своими легионами перешел реку Рубикон. “Жребий брошен” (Alea jacta est) – Цезарь произнес свою знаменитую фразу, и его армия выступила против Республики. Помпей бежал в Грецию, а победитель галлов победно вошел в Рим. Летом 49 года до н. э. войска Цезаря нейтрализовали 7 легионов Помпея в Испании. В битве при Фарсале 9 августа 48 года до н. э. Гай Юлий Цезарь одолел превосходящую по численности его армию Гнея Помпея. Помпей бежал в Египет, где был убит 28 сентября 48 года до н. э. Цезарь последовал за ним и его сторонниками, где провёл около 9 месяцев и завёл роман с царицей Клеопатрой. Осенью 47 года до н. э. Гай Юлий Цезарь вернулся в Рим, однако пробыл он там совсем недолго: полководец отправился в Африку, где были сосредоточены основные силы сторонников Помпея. Их поддерживал царь Нумидии Юба. В апреле 46 года до н. э. Цезарь одолел помпеянцев в битве при Тапсе. После сражения его противник, Марк Порций Катон, покончил жизнь самоубийством. Сыновья Помпея продолжили борьбу с полководцем в Испании. Основные боевые действия проходили зимой-весной 45 года до н. э. 17 марта Цезарь одолел на поле боя в битве при Мунде старшего сына Гнея Помпея и своего бывшего сподвижника Тита Лабиена.
Диктатура Гая Юлия Цезаря
После битвы при Фарсале Цезарь был провозглашен диктатором (dictator perpetuus) на неопределённый срок. Кроме этого, он занимал консульскую должность, был цензором (чиновник, который проводил ценз) и великим понтификом (верховный жрец).
Титул императора стал составной частью его имени – Imperator Gaius Julius Caesar. Данный титул означал обладание высшей военной властью. Его поддерживали: собственная партия в Сенате, легионеры (около 100 тысяч), городской плебс, который был подкуплен самим полководцем. Цезарь даровал гражданские права провинциалам – жителям Галлии, Испании, Африки и Сицилии. Более 80 тысяч ветеранов армии полководца получили наделы земли в новых римских провинциях. Была частично отменена откупная система сбора налогов, а также сделаны серьезные шаги по формированию государственной налоговой службы. Цезарь принял новый муниципальный закон, который рассматривал Рим как один из городов Италии, а не как метрополию.
Гибель Цезаря
В начале 44 года до н. э. против Цезаря зрел заговор, в котором приняли участие как бывшие помпеянцы, так и несколько сподвижников знаменитого политика. Главной претензией к Гаю Юлию было усиление его личной власти и стремление к царской власти. Возглавили мятеж сторонники Помпея Марк Брут и Гай Кассий, а также один из офицеров Цезаря – Децим Брут. 15 марта в здании сената Гая Юлия Цезаря закололи кинжалами. Когда Цезарь увидел среди нападавших Марка Брута, правитель произнес знаменитую фразу: «И ты, Брут!».
Цезарь стал самым знаменитым человеком в римской истории. Для одних он был демократичным монархом, творцом и гением, а также спасителем античной цивилизации. Для других – авантюристом, который делал одну ошибку за другой. Цезарь проторил дорогу к выходу из кризиса, но его преемникам пришлось поработать над его ошибками.