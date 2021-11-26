АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ВОЙНА

Война, которую вел Юлий Цезарь против Египта .

Поддержав Клеопатру VII и тем самым вмешавшись в династическую борьбу между потомками Птолемея XII , Цезарь начал А. в. В сражении у Мареотийского оз. римляне одержали победу, конкурент Клеопатры, ее брат Птолемей XIII Дионис, погиб, а сама Клеопатра была утверждена на египетском престоле. Во время войны в пожаре погибла часть знаменитой Александрийской библиотеки. События войны описаны в одноименном произведении неизвестного автору, приписываемом Оппию или Авлу Гиртию.

Автор статьи: С. В. Смирнов.

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