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АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ВОЙНА
Война, которую вел Юлий Цезарь против Египта.
Поддержав Клеопатру VII и тем самым вмешавшись в династическую борьбу между потомками Птолемея XII, Цезарь начал А. в. В сражении у Мареотийского оз. римляне одержали победу, конкурент Клеопатры, ее брат Птолемей XIII Дионис, погиб, а сама Клеопатра была утверждена на египетском престоле. Во время войны в пожаре погибла часть знаменитой Александрийской библиотеки. События войны описаны в одноименном произведении неизвестного автору, приписываемом Оппию или Авлу Гиртию.
Автор статьи: С. В. Смирнов.
© Российская Историческая Энциклопедия
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