5 класс | История Древнего мира
Древний Рим. Взлёт и падение империи. 2008
Бейкер С.
В книге «Древний Рим» рассказывается о величайшей из всех существовавших в мире империй. Рассматривая шесть важнейших поворотных пунктов, во многом определивших историю Рима, автор строит свое захватывающее повествование о взлетах и падениях первой в мировой истории сверхдержавы — государственной машины, непревзойденной в своей жестокости, гениальности, стремлении к власти. Книга является литературной версией сенсационной серии передач на канале Би-би-си. Исследуя деятельность сложных, зачастую порочных личностей таких могущественных властителей, как Помпеи Великий, Юлий Цезарь, Август, Нерон и Константин, Саймон Бейкер подводит солидную историографическую базу, особо останавливаясь на наиболее любопытных аргументах. А в результате получается история Древнего Рима — величайшей в мире империи, непревзойденной в своей жестокости и гениальности.