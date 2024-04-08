5 класс | История Древнего мира

Древний Рим. Взлёт и падение империи. 2008

Бейкер С.

В книге «Древний Рим» рассказывается о величайшей из всех существовавших в мире империй. Рассматривая шесть важнейших поворотных пунктов, во многом определивших историю Рима, автор строит свое захватывающее повествование о взле­тах и падениях первой в мировой истории сверхдержавы — государственной маши­ны, непревзойденной в своей жестокости, гениальности, стремлении к власти. Книга является литературной версией сенсационной серии передач на канале Би-би-си. Исследуя деятельность сложных, зачастую порочных личностей таких могущественных властителей, как Пом­пеи Великий, Юлий Цезарь, Август, Нерон и Константин, Саймон Бейкер подводит солидную историографиче­скую базу, особо останавливаясь на наиболее любопытных аргументах. А в результате получается история Древнего Рима — величайшей в мире империи, непре­взойденной в своей жестокости и гениальности.