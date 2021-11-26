ЗЕНОБИЯ СЕПТИМИЯ (лат. Zenobia Septimia, арам. Bat-Zabbai)

Царица Пальмирского царства.

Была второй женой Одената II , после убийства которого в 267 г. стала править Пальмирским царством от имени несовершеннолетнего сына Вабаллата (возможно, она сама организовала заговор против мужа). Император Галлиен отправил против Пальмирского царства армию под руководством Гераклиана, но тот потерпел поражение; возможно, эта экспедиция была вызвана тем, что власть Одената II была дарована римским императором ему лично и не должна была передаваться по наследству.

При Зенобии Пальмира превратилась в один из красивейших городов Востока, она пригласила к себе неоплатоника Лонгина , сделала его воспитателем сына и назначила своим советником, покровительствовала Павлу Самосатскому. Зенобия присоединила к Пальмире некоторые области Малой Азии, Аравию и Египет; Клавдий II Готский был вынужден из-за тяжелой обстановки на дунайской границе проигнорировать эти захваты. После его смерти Зенобия и Вабаллат признали над собой власть Аврелиана, но в 271 г. происходит разрыв отношений с Римом, Зенобия начинает носить титул Августы, а с пальмирских монет исчезает изображение Аврелиана.

В ответ Аврелиан начал активные военные действия на Востоке: его полководец Проб отвоевал Египет, а он сам нанес поражение войскам Зенобии под Тианой, Антиохией и Эмесой, после чего римские армии объединились и осадил Пальмиру. Понимая неизбежность поражения, Зенобия и Вабаллат попытались бежать в Персию, но были пойманы, проведены в золотых цепях в триумфе и жили в почетном плену в Риме.

Исторические источники :

Евтропий. Бревиарий, IX;

Зосим. Новая история;

Писатели Истории Августов. Аврелиан; Тридцать тиранов.

Иллюстрация :

Монета Зенобии.